Amazon Alexa: televisores compatibles con este asistente y estas cosas pueden hacer

Uno de los dispositivos más reconocidos de Amazon es Alexa, una asistente virtual que funciona con un servicio de voz, que se encuentra en la nube de la corporación estadounidense. Gracias a ese dispositivo usted puede configurar alarmas, temporizadores, poner sonido de ambiente, su música de preferencia e incluso configurar las luces de su hogar.



Los asistentes de voz como Alexa pueden tener diferentes funciones dentro de su casa, ya que puede manejar a los diferentes dispositivos como los de limpieza, luz, sonido e incluso los televisores.

Los televisores que se encuentran en el mercado, generalmente son inteligentes, es decir, cuentan con búsquedas de Google, YouTube y diversas aplicaciones de ‘streaming’ como Netflix, que pueden activarse con el comando de voz. Si desea conocer si su ‘Smart TV’ es compatible con Alexa continúe leyendo.



Televisores que son compatibles con la asistente virtual de Amazon



Por si tenía la duda, algunos de los televisores de Android cuentan con la opción de añadir a Alexa a sus funciones, además del asistente de Google, entre los cuales están los modelos que fueron fabricados en 2020 por parte de la compañía de Samsung, según ‘Xataca Home’.



En cuanto a los fabricados por LG en 2019, pueden integrar a sus funciones al asistente de Google y Alexa, entre otras inteligencias de este mismo tipo. Para los modelos de ese año, la compatibilidad está como parte de una de las actualizaciones de firmware, por lo que si no le aparece la opción debe revisar ese aspecto.



Mientras que la marca Sony contiene en su mayoría la configuración de Android TV, por lo cual su compatibilidad con la asistente de Amazon suele ser muy limitada, para poder utilizarla debe contar con algún dispositivo externo como Sony’s TV. Sin embargo, a estos dispositivos se les puede conectar otros asistentes como el de Google y Apple.



Los televisores Philips, que fueron fabricados en 2019, que tienen Android 9 Pie, también se pueden conectar a cualquiera de los asistentes. Algunos de los Panasonic de 2018 y 2019 tienen compatibilidad con Alexa.

Así puede verificar si su televisor es compatible con Alexa



Si lo desea, puede instalar la aplicación de Alexa en su dispositivo móvil, una vez la descargue, diríjase a la pestaña 'Dispositivos' que está en la parte inferior de la pantalla, tras esto, dé clic en el símbolo + de la parte superior derecha. Allí deberá elegir la opción 'Añadir Dispositivo'.



Luego, desplace su pantalla hacia abajo y seleccione la opción de 'TV' y debería conectarse con su pantalla de televisión, en caso de que no ocurra nada o no vea alguna otra instrucción, es porque probablemente su dispositivo no sea compatible con la asistente virtual de Amazon.

Ni Alexa, ni Siri, ni Cortana

