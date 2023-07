En la historia no es muy común escuchar casos de niños asesinos, sin embargo, se considera que el pequeño Amarjeet Sada es el asesino en serie más joven del mundo. Este niño era el terror del pintoresco pueblo de Musharshar en Bijar, India, pues supuestamente mató a tres bebés cuando tenía 8 años.



Amarjeet Sada viene de un lugar donde la sencillez y la lucha van de la mano, pues sus padres tenían que esforzarse para conseguir el dinero suficiente para alimentarlo y poder sostener su hogar. Según Crime Wire, el pequeño era un poco solitario, pero disfrutaba de actividades como trepar los árboles y deambular por el área local.



Sin embargo, fue arrestado el 30 de mayo de 2007, pues era acusado de haber matado a tres bebés, dos de ellos de su propia familia.

¿Quiénes fueron sus víctimas?

Un día su tía fue de visita a la casa, pues había encontrado un trabajo en la ciudad y quería dejar a su hija con la madre de Amarjeet mientras se adaptaba. Mientras la estaba cuidando, la mujer tuvo que salir para hacer unas compras al mercado local, así que dejo a la bebé a cargo de su hijo por unos minutos.



El medio ya mencionado, relata que Amarjeet la comenzó a pellizcar y abofetear, para qué empezará a llorar, ya que le parecía divertido. Luego, puso sus manos alrededor de la garganta del bebé para detener su respiración.



Después de matar a su prima, la enterró bajo la hierba y regresó a la casa. Él le contó a su madre lo que había hecho, por esta razón lo castigaron físicamente, sin embargo, no involucraron a la policía y le inventaron una historia a la madre de la bebé.

Su siguiente víctima fue su hermana de ocho meses, a quien estrangulo mientras sus padres dormían. Se cree que varios familiares sabían lo que sucedía con Amarjeet, pero no hablaban del hecho, ya que eran “asuntos de familia”.



Los asesinatos del pequeño no se denunciaron hasta que mató a un tercer bebé en el 2007. Su última víctima fue una niña de seis meses llamada Kushboo.



Según informaron en ‘Gulf News’, la madre de la bebé era una vecina, ella le dijo a la policía que había dejado a su hija durmiendo en una escuela primaria y cuando regresó ella ya no estaba.



La investigación se dirigió hacia Amarjeet, quien admitió que había estrangulado a la niña y la había golpeado con un ladrillo. Luego, les mostró donde la había enterrado.

¿Qué pasó cuando confesó sus crimines?

Cuando lo arrestaron, los policías se encontraron con la sorpresa de que Amarjeet no sintió miedo, ni temor al narrar sus asesinatos. De hecho, él contaba con gusto todas las anécdotas, incluso de vez en cuando levantaba su mano, pero lo hacía para pedir comida y hacer más placentero su relato.



Según ‘The Times of India’, los policías nunca entendieron su sonrisa, la cual estuvo permanente en su rostro mientras revelaba lo que había hecho. Un psicólogo de la época dijo que el joven era un "sádico que disfruta infligiendo heridas".

¿Dónde está Amarjeet Sada hoy en día?

Según la ley india, el niño no podía ser enviado a prisión, sino que los envían a un hogar de niños. Se cree que fue puesto en libertad a los 16 años, pero actualmente se desconoce su paradero actual. Se especula que ahorita está viviendo su vida bajo una nueva identidad.

