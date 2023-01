Shakira y su nuevo sencillo siguen dejando miles de reacciones en las redes sociales. De hecho, la actriz de porno Amaranta Hank también dejó ver la manera en la que este tema le cayó como anillo al dedo, pues, al parecer, tuvo un ex algo similar.

Alejandra Omaña es recordada por haberse alejado de su profesión como periodista para comenzar una nueva carrera dentro de la industria pornográfica. La cucuteña se trasladó a Bogotá y se apodó Amaranta Hank



No está de más mencionar que la mujer, al igual que Shakira, no se ha quedado callada ante los abusos de sus exparejas. De hecho, Hank fue una de las que se pronunció respecto al nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap, dejando una sensación de que se sintió identificada.



“Debí sacarle dinerito a mi ruptura como Shak. Una cancioncita al ex que me dejó porque no puse una propiedad a su nombre”, escribió de manera contundente Omaña en su cuenta de Twitter.

Debí sacarle dinerito a mi ruptura como Shak. Una cancioncita al ex que me dejó porque no puse una propiedad a su nombre. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) January 12, 2023

Usuarios afirman que podría tratarse del actor y productor de cine David Ortiz, hijo del fallecido actor Alfonso Ortiz.



En el 2021, tanto Amaranta Omaña como Ortíz iniciaron un romance, luego de que ella se declarara divorciada legalmente. Sin embargo, en marzo del 2022 anunció su divorcio con el actor en su cuenta de Twitter y decidió darle un cambio a su vida.



“Hoy se acabó mi matrimonio y mañana me entregan la propiedad con la que soñé toda mi vida. Se cierra un ciclo y se abre otro. La vida no se detiene”, tuiteó la creadora de contenido para adultos.

Sin embargo, otros recordaron que para ese mismo año las redes sociales fueron el portavoz de muchas mujeres que sufrieron de abusos por parte de sus parejas. Hank compartió en Twitter su experiencia con su antiguo novio.



Cuando estuvo estudiando en Argentina, conoció a un profesor, de quien se enamoró y se fue a vivir a Bogotá. Sin embargo, viviendo juntos, él sacó su peor versión y comenzó una serie de abusos y maltratos hacia ella, según contó en su hilo de Twitter.



De hecho, afirmó que en consecuencia a los golpes que recibía por parte de este sujeto, tuvo un aborto involuntario en el lugar donde juntos vivían. Dado esto, ¿Quién será el protagonista del tuit?



Los comentarios a su publicación no dieron espera y los usuarios dejaron ver sus reacciones: “Con su talento narrativo, bien puedes escribir un par de cuentos o poemas”, “no sé, Shakira no debió rebajarse dedicarle una canción a ese man, es una diva esa colombiana” y “yo tuve la oportunidad de hacer eso, pero la verdad no lo necesitaba porque sé trabajar y gracias a Dios no me ha hecho falta nada. En cambio, me fui por la puerta grande sin quitarle nada a nadie con mi cabeza y dignidad en alto”.

