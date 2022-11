La periodista y actriz porno Alejandra Omaña, conocida popularmente como Amaranta Hank, publicó en su cuenta de Twitter que fue denunciada por lesiones personales, luego de golpear a un vecino suyo quien, según explicó en dicho tuit, era violento con su pareja.

La cucuteña comentó, de forma breve, lo sucedido en la publicación: “Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van a embalar por lesiones personales”.

Ante este hecho, varios seguidores de la estrella de cine para adultos comentaron que también han experimentado casos parecidos. Un tuitero comentó un caso semejante, en el cual intervino en una situación de violencia conyugal de vecinos suyos. Sin embargo, a pesar de todo, el hombre comentó que siguen como si nada hubiera pasado.

Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van embalar por lesiones personales. pic.twitter.com/p5xsXkJ1fx — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) November 1, 2022

“Yo me metí en un problema similar por defender a una vecina a la que el marido estaba golpeando y arrastrando. Al día siguiente, ellos estaban como si nada. Desde ese entonces, no me meto en asuntos de parejas”, comentó.

El tuit le llamó la atención a Amaranta, por lo que se encargó de responderle de forma breve: “Exactamente eso pasó”.

Yo me metí en un problema similar por defender a una vecina a la que el marido estaba golpeando, arrastrándola y al día siguiente ellos estaban como si nada.



Desde ese entonces no me meto en asuntos de parejas. — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) November 1, 2022

Otros usuarios de la red social tuvieron opiniones parecidas, argumentando que es preferible llamar a las autoridades en vez de entrometerse en situaciones de violencia conyugal para luego no asumir el riesgo de sufrir consecuencias similares.

“Lo mejor es siempre avisar a la Policía y esperar a que lleguen. Si es en un edificio, que intervenga la administración, o tratar de abordar a la chica y ofrecerle ayuda. Eso de meterse a defender es complicado; por lo general quien se mete termina así, embalado/a”, le comentó otro tuitero.

Hasta el momento, no existen reportes por parte de la justicia sobre algún avance en la querella en contra de la periodista. Igualmente, tampoco se tiene conocimiento sobre la identidad ni del sospechoso, ni de la víctima.

