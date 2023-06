Alejandra Omaña, más conocida por su nombre artístico Amaranta Hank, es una de las actrices del cine de adultos más reconocidas del país. Aunque ya no ejerce este oficio desde 2019, ella suele ser muy abierta al hablar sobre este tema y en una reciente entrevista reveló cuál fue su peor y su mejor experiencia en la industria para adultos.

Vale la pena resaltar, que en un principio Omaña se desempeñaba como una reportera de guerra en Cúcuta y escribía sobre los conflictos de la frontera. Sin embargo, por esta labor tuvo que salir de su ciudad, por qué recibió muchas amenazas. Al llegar a Bogotá decidió unirse a la industria del porno.



En el pódcast ‘Meterse Al Rancho’ de Santiago Alarcón, la cucuteña habló que en un principio sus vecinos no aceptaban que ella estuviera en el mundo del porno. Sin embargo, con los años esta imagen cambió.



“Me acuerdo de que al principio los vecinos estaban muy incómodos con lo que yo estaba haciendo y le hacían el favor a mi mamá de mostrarle los videos como diciendo ‘mire lo que está haciendo su hija’. Pero ahora las condiciones cambiaron. Ahora llego al barrio y me dicen ‘Hola vecina, la vimos en tal entrevista’”, comentó.

Asimismo, Alarcón le pidió que le hablara sobre sus experiencias en la industria de adultos y reveló uno de los mejores y más “densos” momentos que tuvo que vivir en el porno.



“Había llegado al Festival Erótico de Barcelona que había sido denso pero emocionante. El Festival yo creo que fue las mejores experiencias que he tenido, porque cada productora tiene su grupo de artistas y hay tarimas en donde ellos hacen show ahí, frente a 2 mil personas. Éramos un grupo de 17 y durante cuatro días teníamos que hacerlo entre nosotros frente a 2 mil personas. Fue una cosa muy bacana porque fue un confinamiento entre nosotros, nos agarran y nos hacen un montón de exámenes para verificar que estábamos limpios de no tener alguna infección de transmisión sexual y no nos dejaban ver a nadie. Hicimos estos shows y fue fabuloso y me tomaron una de las mejores fotos mías que hay haciendo squirt”, afirmó la exactriz.

Por otro lado, Amaranta se sinceró y reveló una escena que no le gustó para nada:



“Hubo una escena que la odié completamente porque no había nada de química entre los dos. Aparte de eso, en medio de la escena empiezo a menstruar. Me toca parar, y en pornografía nos toca ponernos un tapón para poder seguir, y ese tapón frena la menstruación, pero también la lubricación. Entonces estaba superreseca con una v**** inmensa, con un man que no me gustaba…”, contó.

Curiosamente, este contenido es el más gustado por sus seguidores.



“¿Y sabes qué es lo peor? Que a todo el mundo le encanta. Todo el mundo cuando estoy en webcam o cuando hago un directo me pregunta ‘cuéntanos de esa escena, la amamos’. Y yo ‘ay, si supieran que no la amé para nada’. Detesto esa escena, me parece horrible”, reveló.



Por último, Amaranta comentó que es una de los fundadoras del primer sindicato de trabajadoras sexuales en Colombia durante 2022. Asimismo, ha hecho un fuerzo por desmitificar su rol como líder de opinión en lo que se refiere a la sexualidad. “Hay gente a la que le sorprende todavía mi discurso, lo que pueda contar y les parece super asombroso. A mí en realidad me parece natural”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

