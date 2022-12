Amaranta Hank, cuyo nombre de pila es Alejandra Omaña, es uno de los rostros de la industria pornográfica más conocidos en Colombia. Se alejó de las cámaras a mediados de julio de 2019 por varias razones y, desde entonces, se había mantenido en otros proyectos.

Por ejemplo, creó la ‘Universidad porno’, en la que enseñaba la industria a quienes querían incursionar en esta. En paralelo, venía compartiendo contenido erótico por medio de sus redes sociales sin depender de las grandes empresas, mientras se desempeñaba como secretaria general de la Asociación Sindical de Trabajo Sexual de Colombia.



La cucuteña, graduada como comunicadora social y periodista, espera un 2023 cargado de retos. Según dijo mediante su cuenta de Twitter, el 2022 “no fue un año de amor de pareja, pero definitivamente sí fue un año de mucho amor propio”.

Vale recordar que justo en este 2022 se divorció de David Ortíz, actor y productor colombiano, con quien había contraído matrimonio en enero de 2021. “Se cierra un ciclo y se abre otro. La vida no se detiene”, explicó en su momento.



Ahora, el anuncio que hizo sorprendió a más de uno: volverá a ser actriz de películas para adultos. “Les tengo un regalo de Navidad: acabo de llegar a un acuerdo para regresar al porno”, dijo sin entregar mayores detalles.

Varios internautas aplaudieron su decisión, le desearon éxito y quedaron a la expectativa de que anuncie las condiciones en las que asumirá ser actriz porno otra vez.

Les tengo un regalo de Navidad: acabo de llegar a un acuerdo para regresar al porno. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) December 23, 2022

¿Por qué se había retirado del porno Amaranta Hank?

“La pornografía ha permitido que yo logre en mi vida un montón de cosas que seguramente no hubiese logrado como periodista. He conocido muchos países, culturas, personas”, aseguró en un video que compartió en 2019 y que tituló ‘Ya no quiero ser actriz’.



De acuerdo con su relato, para aquel momento ya no se sintió cómoda grabando: “No ocurre lo mismo que antes que llegaba muy emocionada al rodaje, ahora lo veo un poco más ajeno. (…) No lo disfruto y ya me lo estoy tomando como un trabajo, pero no quería eso. Obvio, es un trabajo, pero yo lo quería como un hobby y que significara que yo estuviera feliz”.

También, Hank había dicho que con algunas productoras pornográficas había tenido malas experiencias, pues no se acoplaban a sus condiciones laborales.



“Se aprovechaban. Querían que grabara escenas fuertes por el mismo o menos dinero que me habían ofrecido. Me cansé de eso. Puede que me retire del todo o vuelva en uno o cinco años”, expresó.

¿Cómo será el retorno? Sus fanáticos tendrán que esperar.

