Él es el esposo de la actriz de cine para adultos Amaranta Hank

Alejandra Omaña, periodista, escritora y actriz conocida en el ámbito del cine para adultos bajo el seudónimo de ‘Amaranta Hank’, inició el 2021 dando el ‘sí quiero’: se casó con el productor David Ortiz, hijo del fallecido actor Alfonso Ortiz.

Hank dio a conocer la noticia mediante la publicación de imágenes en sus redes sociales. En Twitter publicó una foto en compañía de su ahora esposo.



Este tuit tiene más de 29 mil ‘likes’ y más de 1.800 comentarios.

Por otra parte, Hank escribió en Instagram: “Sí. Te elijo a ti. Te amo, esposo”.



Este mensaje viene acompañado por cuatro imágenes, entre las cuales aparece el ramo que utilizó durante la ceremonia civil y ‘el primer beso’ de los recién casados.

Este acontecimiento resonó en el ámbito del entretenimiento nacional. Tanto así que varios medios le siguieron la pista al ‘afortunado’ (o así es considerado por casi toda la comunidad de usuarios de Twitter).

¿Quién se casó con Amaranta?

David Ortiz Gómez, según su perfil de Instagram, es un actor y productor.



Por las imágenes posteadas recientemente se supo que es hijo del recordado actor Alfonso Ortiz, quien falleció el pasado 12 de noviembre tras estar internado en una clínica de la capital por sufrir un infarto.

Gómez también compartió su felicidad en redes: “Y así comienza mi 2021... Te amare como al mundo, te amare en lo profundo. ¡Siempre te amare esposa! (SIC)”, escribió junto con las fotografías del momento del ‘sí quiero’.

El pasado 7 de diciembre, Ortiz Gómez publicó su ‘carta al padre’, en la cual conmemora la vida y obra del fallecido Alfonso.



“Sé que disfrutamos juntos el tiempo que fue. Que no quedo nada por decir. Más que te admiro. Y en mi mente quedan tus frases, no pisaré impunemente el territorio escénico. ¡Te me fuiste de gira!”, escribió junto con una foto en la que aparecen ambos.

En otras de las imágenes de sus redes David se encuentra en funciones teatrales, demostrando que heredó la vena escénica de su padre.

