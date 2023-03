Amanda Bynes, recordada por su carrera como actriz en ‘Nickelodeon’, fue internada en un centro psiquiátrico, luego de deambular por las calles del centro de Los Ángeles desnuda, confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles a ‘Fox News Digital’.

Un testigo presencial informó al portal especializado en celebridades ‘TMZ’ que la actriz se encontraba caminando sin ropa cuando, de repente, detuvo un automóvil y le dijo al conductor que estaba teniendo un episodio psicótico. Tras esto, Bynes llamó al 911.

Las autoridades reportaron a los medios internacionales que, tras el incidente, la mujer fue trasladada a una estación de policía cercana. Una vez allí, se determinó que tenía que ser internada en un centro psiquiátrico. Por el momento, no se sabe cuánto tiempo estará bajo custodia médica, aunque se especula que no más de 72 horas.



La actriz debía asistir a “la convención de los 90 en Connecticut con sus antiguos coprotagonistas de ‘All That’ el sábado, pero canceló debido a una enfermedad no revelada”, detalló el portal especializado en noticias de celebridades.

Lamentable lo de Amanda Bynes, es horrible como las enfermedades mentales destruyen a los seres humanos 💔 así como ella existen millones de personas en el mundo con problemas de salud mental que requieren muchísima atención!!! pic.twitter.com/4kacyMpT6h — Luis Vito 🍒🍷 (@luisvito1988) March 20, 2023

Aunque intentaron ponerse en contacto con el abogado de Bynes, no tuvieron suerte. Sin embargo, sí pudieron hablar con su exnovio Paul Michael, quien aseguró que la crisis había sido desencadenada porque la estrella de ‘Nickelodeon’ no había tomado sus medicamentos.



Bynes saltó a la fama de la mano de varios programas en ‘Nickelodeon’, entre ellos, ‘All That’ y ‘The Amanda show’. No obstante, sus problemas de salud mental, abuso de sustancias y problemas con la ley terminaron por ponerla bajo tutela de su madre en agosto de 2013.

Tras nueve años, la tutela de Bynes fue cancelada por un juez de la corte superior del condado de Ventura, Roger Lund. “El tribunal determina que ya no se requiere la tutela y que ya no existen motivos para establecer una tutela de la persona”, dijo el juez el año pasado.

