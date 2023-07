La ex actriz Amanda Bynes, recordada por producciones cómo 'Hairspray', 'She is the Man', 'Easy A', entre otras, se encuentra internada de nuevo en un nuevo centro de salud mental en el condado de Orange, California.

Fuentes cercanas a la ex estrella de Nickelodeon le dijeron al medio 'TMZ' que su decisión de ingresar en el "centro de tratamiento intensivo de salud mental para pacientes hospitalizados" se produjo una semana después que la liberaran de su detención psiquiátrica a finales de junio.



Vale la pena recordar que Bynes sufre de trastorno bipolar y tiene antecedentes de abuso de sustancias. Después de que salió del centro psiquiátrico, ingresó a un programa ambulatorio que le permitía recibir tratamiento mientras vivía en su casa.



Sin embargo, según las fuentes, la joven ex actriz sintió que necesitaba más ayuda y por eso optó por internarse a un centro de salud mental. Bynes ingresó en un centro para pacientes hospitalizados en el condado de Orange, California.

En este nuevo lugar, la mujer, de 37 años, tendrá un equipo médico, terapeutas y tendrá la compañía de otros pacientes durante su estadía.



Según el mismo medio, en junio Bynes fue detenida después de que la policía recibió una llamada sobre una mujer que estaba en peligro. Luego de eso, fue puesta en espera psiquiátrica para un evaluación de salud mental.



Por otro lado, en el mes de marzo la ex estrella infantil fue detenida después de ser encontrada caminando desnuda por las calles de Los Ángeles.

En ese momento, su ex prometido, Paul Michael, le afirmó en exclusiva a 'Page Six' que Bynes estaba "fuera de sus medicamentos", lo que provocó un comportamiento errático.



Paul Michael y Amanda Bynes terminaron su compromiso en julio de 2022, meses después de que Bynes acusara públicamente a Michael de ver "porno de madre e hijo" y de usar crack.



Luego aclaró que había atrapado a su ex viendo prono "Milf", además insistió en que él había recaído a pesar de que él proporcionó una prueba de drogas limpia.



En octubre de 2022, Bynes se matriculó en la escuela de cosmetología con planes de convertirse en manicurista. Sin embargo, no se sabe si tiene planes de continuar con su carrera después de su tratamiento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

