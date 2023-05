Amaia Montero, una de las cantantes más reconocidas de España, ha vuelto a ser tendencia, ya que ha regresado a sus redes sociales después de seis meses de estar alejada de la fama, a causa de unos problemas relacionados con su salud mental.



Se sabe que la famosa cantante tuvo que recurrir a una clínica especializada el pasado año por la gravedad de estos problemas de salud, pues ya le estaba afectando su día a día.

Facebook Twitter Linkedin

La hermana de la cantante fue quien reveló que ella estaba pasando por una situación compleja de salud mental hace unos meses. Foto: Instagram @amaiamonterooficial

(Tenemos para usted: Amaia Montero: así lucía la vocalista de la Oreja de Van Gogh en sus inicios).

En medio de su recuperación, Montero puedo rescatar su cuenta de Instagram para así volver a compartir un poco de su vida y contarle a sus seguidores todo lo que ha pasado desde su ausencia.



En compañía de Gonzalo Miró, su ex pareja, la intérprete posó con una gorra negra llamando la atención por su actitud tan relajada, lo que hace entender que su tratamiento va por buen camino. La cantante acompañó esta publicación con una frase muy conocida por todos los fans de la serie ‘Friends’: “I’ll be there for you” (estaré aquí para ti), tal vez dedicándosela a su también amigo Gonzalo.



Esta imagen deja a la vista la gran relación que tiene esta expareja a pesar de haber roto su relación amorosa. El mismo Gonzalo Miró se encargó de dar unas declaraciones a la prensa para dar a conocer como se encuentra actualmente la famosa cantante.

Tras meses alejada de los medios de comunicación, Amaia Montero reaparece en sus redes sociales con este selfie junto a Gonzalo Miró. pic.twitter.com/2BCJjQFuGy — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 1, 2023

(Siga leyendo: Hermana de Amaia Montero explota tras escándalo por su foto y estado personal).

“Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión. Yo creo que de aquí a poquito”, dijo con una sonrisa el pasado sábado. También, expresó que dentro de poco la intérprete de ‘Quiero ser’ se encontraría lista para volver a los escenarios.



Hace unos meses, exactamente en diciembre del año pasado, la artista estaba realmente agradecida con su público, ya que solo recibía mensajes de aliento y de amor por parte de estos, dejando estipulado que la acompañan en su momento tan personal y que la esperan con todo el cariño del mundo.



“Un agradecimiento eterno a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo. Muchísimo agradecimiento y conmovida. Que la gente se acuerde tanto, que la gente me quiera tanto, la verdad que siempre me llega al corazón”, manifestó la famosa española en sus redes sociales.

(Le puede interesar: Liss Hernández, ¿qué se sabe de la muerte de la modelo?).

Facebook Twitter Linkedin

Su última publicación en Instagram fue el 2 de octubre del 2022. Foto: Instagrma: @amaiamonterooficial

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

En fotos: los disfraces de gato de Jared Leto y Doja Cat, esto significan

Met Gala 2023: los invitados, el código de vestimenta y la transmisión

¿Cuál es el origen de la moda sostenible?