Amaia Montero, ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, ha dejado bastante preocupados a sus seguidores tras publicar una fotografía en blanco y negro en la que se veía con la mirada perdida, despeinada y con una expresión muy triste.

Sus admiradores también se preocuparon cuando escribió en redes que se sentía 'destruida'. Foto: Instagram @amaiamonterooficial

En la descripción de la imagen la cantante de ‘Rosas’ escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me vale la vida?". Este mensaje preocupó a sus cientos de seguidores quienes se preocuparon por la artista.

A los pocos días de cargar la foto en sus redes sociales se conoció que Montero había sido internada en una clínica de Navarra, España, en la que ha permanecido alrededor de un mes recuperándose.



El portal español 'Hola!' conoció las razones por las cuales Amaia Montero estuvo internada. Según describe, la artista se encontraba trabajando en un proyecto discográfico para el 2023 cuando sufrió "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad", menciona.

Por esta razón los médicos le han recomendado tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión de internet. Tras conocerse el cuadro clínico de la cantante han sido muchas las voces de apoyo que ha recibido, entre ellas la de su ex esposo, Gonzalo Miró.

Entretanto, su hermana Ioda dejó claro a la prensa que Montero no estaba pasando por su "mejor momento", pero que se encontraba bien de salud.

