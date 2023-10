Amaia Montero, excantante de 'La Oreja de Van Gogh', reapareció tras percance de salud 

Amaia Montero, exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, dejó en vilo a sus seguidores el pasado mes de diciembre cuando compartió una imagen en en blanco y negro en la que se veía con la mirada perdida, despeinada y con una expresión muy triste.



Acompañada de esta foto, la artista describió: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me vale la vida?", dejando preocupados a sus seguidores. Desde entonces, no se había conocido más información sobre Montero.



Casi un año después de especulaciones sobre la salud de la artista, esta decidió reactivar su cuenta de Instagram y subir una fotografía en la que se le ve con mejor aspecto.

En la imagen se le ve en una embarcación y describiendo: "Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría", de inmediato los seguidores de la cantante comentaron y le enviaron mensajes de apoyo.



"Ella necesita tiempo para sanar, y lo está haciendo. Aparece por aquí simplemente para que sepamos de ella, pero lo que menos necesita son presiones", "Te esperamos con los brazos abiertos. Qué ganas de verte cantar de nuevo".



¿Qué le pasó a Amaia Montero?

El portal español 'Hola!' registró a finales del 2022 las razones por las cuales Amaia Montero estuvo internada. Según describe, la artista se encontraba trabajando en un proyecto discográfico para el 2023 cuando sufrió "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad", menciona.



Por esta razón los médicos le han recomendado tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión de internet. Tras conocerse el cuadro clínico de la cantante han sido muchas las voces de apoyo que ha recibido, entre ellas la de su exesposo, Gonzalo Miró.



Hacia mediados de 2023, la hermana de la cantante dio a conocer que había tenido que ser intervenida en una de sus manos tras un percance, pero que se estaba recuperando satisfactoriamente.

