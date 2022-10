Amaia Montero ha estado acaparando las portadas de los principales diarios de la comunidad Hispanohablante por su actual estado de salud mental. Según comunicó su hermana Idoia el pasado 15 de octubre, la icónica vocalista la Oreja de van Gogh "no está pasando por su mejor momento”.



(Siga leyendo: Amaia Montero: productor desconoce paradero de exvocalista de Oreja de Van Gogh).

El pasado viernes 14 de octubre, Amaia Montero publicó en Instagram una fotografía que dejó preocupados y desconcertados a sus seguidores. Con su cabello desarreglado, grandes ojeras, arrugas y expresión triste, la cantante se ve notoriamente cansada, lo que al final desató una serie de especulaciones sobre el estado de su salud mental.



Además, el hecho de que escribiera en sus redes sociales la frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, prendió aún más las alarmas no solo de los más de sus 500 mil seguidores, sino de sus colegas en la industria musical y actoral.



(También: Feid celebró en Megaland la victoria de la Selección Colombia femenina sub-17).

Uno de ellos le escribió “Hola, Amaia ¿cómo te sientes?”, a lo que ella respondió: “destruida”, de manera que se despejaron las dudas sobre la difícil situación emocional por la que se encuentra la intérprete de La boca del lobo.



Ante la situación, millones de personas han mostrado su solidaridad con la artista y han hecho peticiones a los medios y en las redes sociales para respetar los procesos de recuperación y sanación de Montero.



Así las cosas, usuarios de internet han hecho mención al exitoso pasado de la española y no a su difícil actualidad emocional.



(Lea: Polémica por comentario de papá de Luis A. Colmenares sobre perros en aviones).

Comienzos de Amaia

A inicios de siglo, más específicamente en el año 2000, la oreja de Van Gogh se posiciona como una de las bandas musicales más reconocidas en la industria musical hispanoamericana y Amaia Montero como la vocalista del momento. Canciones como ‘Cuídate’, ‘Cuentame al oido’ y ‘Rosas’, los colocaron en lo más alto del pop en español.



Desde 1996, Montero se dedicó a ser la cara visible de la banda hasta que en 2007, decidió migrar a una carrera como solista, luego de haber construido una fama internacional y haber cantado en los escenarios más importantes del planeta.



(Artículos relacionados: Exparticipantes de ‘MasterChef’ se casaron y ya tienen una hija ¿quiénes son?).

Durante su etapa como solista, montero logró posicionar varios temas entre los primeros puntos de audiencia: ‘Quiero Ser’, ‘Darte mi vida’, ‘Donde estabas’, que cuentan con 70, 34 y 14 millones de reproducciones en YouTube, respectivamente.



No obstante, el éxito le duró tan solo un par de años, ya que no logró el éxito que obtuvo con la Oreja de Van Gogh, aunque en la actualidad siga escribiendo canciones.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO