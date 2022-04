La recordada exmodelo Amada Rosa Pérez está atravesando un difícil momento como consecuencia de un procedimiento estetético que se realizó en sus glúteos hace 25 años.



"Hasta hace dos años supe que tenía bioalcamid... porque uno es cerrado con la vanidad, uno es cerrado y uno no piensa... De pronto si me dijeron que me iban a inyectar, pero yo ni escuché", aseguró en entrevista para el programa 'La Red'.

La también exactriz, recordada por su protagónico en 'La costeña y el cachaco', reveló que desde hace varios años venía padeciendo dolores musculares y calambres a los que no les prestó gran atención. Hasta que hace dos años esta sintomatología se fue agravando y empezó a sufrir torticolis y entumecimiento de sus manos y brazos.

"Se me entumecían las manos, se me torcían las manos, todo esto (brazos) se me adormecía, se me doblaba, se me torcía por la noche... Un cansancio y una fatiga que yo no me explicaba, hasta que llegó un momento en que quedé practicamente inválida", relató Amada Rosa Pérez al programa mencionado.



Amada Rosa Pérez protagonizó 'La costeña y el cachaco'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cuando una amiga se enteró de la gravedad de su estado de salud le aseguró que su padecimiento era consecuencia de los biopolímeros y le recomendó que fuera al médico para que se los sacaran.



"Yo me hice la cirugía que es en forma de mariposa abierta, que me abren como un libro la cola, me mutilaron impresionante y todavía está inflamado. Yo creo que me deben hacer otra cirugía", confesó.



En vista de lo sucedido con sus glúteos, la exmodelo decidió esperar un año para retirarse los implantes mamarios, que se había colocado cuando tenía 19 años, pues ya sentía ardor en su busto, una señal que no dejó pasar inadverida.



"Un cirujano, sin mi autorización, me metió mentón y yo cuando me desperté fue que me dijeron: 'Te puse mentón'. Y me lo tengo que quitar porque eso descalcifica todo el hueso", añadió Amada Rosa.



Ahora, a sus 44 años, la sucreña envía un mensaje a todas las mujeres para que se acepten tal y como son y eviten complicaciones de salud a raíz de procedimientos estéticos mal realizados.



"Tenenos que aceptarnos como Dios nos hizo... Hay que aceptarnos como somos porque toda esta vanidad lo que nos lleva es a desfigurarnos", concluyó su entrevista para 'La Red'.

