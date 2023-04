Jorge Andrés Alzate es uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia. El cantante, pianista y compositor es oriundo de Medellín. Gracias a su dedicación y pasión por componer música norteña se ha catapultado al reconocimiento nacional. Actualmente ha lanzado dos álbumes de estudio titulados ‘La maldita traición’ (2015) y ‘De regreso al dolor’ (2018).

Recientemente, el intérprete de ‘Ya me cansé’ reveló el secreto de una de sus canciones más famosas. En un video publicado en su cuenta de TikTok contó que el tema ‘Mi venganza’, junto al cantante Yeison Jiménez, se basó en una historia real.

La conmovedora letra de esta canción ha puesto a llorar a más de uno. Entre sus versos se escucha: “Si yo fui el que te dio todo, todo. Todo lo que tienes, hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme”.

En el metraje explicó que este sencillo lo escribió gracias a un amigo, quien lo llamó insistentemente. “Yo estaba durmiendo y tenía un amigo que me timbraba. Yo decía ‘debe estar borracho’. Pero los amigos cuando toman, siempre le marcan a uno y yo procuro siempre contestar”.

(Lea también: Alzate reveló emotivo momento con Martín Elías horas antes de su muerte).

En ese instante, su amigo le dijo: “Me están siendo infiel. Mi esposa y mi amigo”. Acto seguido, Alzate contestó: “¿Qué vas a hacer?”.

Además, le dijo unas palabras que nunca iba a olvidar y que serían la fuente de su inspiración: “No les voy a contar. Ni ella ni él se van a enterar (...) Voy a dejar así las cosas. Me voy a vengar de los dos”.

Gracias a eso, Alzate empezó a escribir. Uno de los primeros versos fue: “La verdad, no te voy a contar. No te voy a dar el gusto de que me veas sufrir por ti. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión”.

(Siga leyendo: Pipe Bueno y Alzate hablan sobre pelea: 'Cayeron todos en el problema').

Asimismo, el amigo expresó: “Que piensen que soy una huev(...)”. Así las cosas, la canción dice: “Pensará que soy el tonto, que no sabe nada. No sabrá de dónde viene mi venganza”.

Uno de los éxitos del artista trae de fondo una historia de desamor. En TikTok varios internautas quedaron sorprendidos con el relato de su amigo. Allí comentaron y reaccionaron a una de sus canciones favoritas.

(De interés: Video: le roban a Alzate una cadena de oro en Antioquia).

“No conocía esta versión”, “Me encanta la manera en la que interpretas. Alzate, papá”, “Amo este tema”, “Tú eres un cantante de corazón”, “Quién pensaría que fue inspirada en el amigo”, “El amigo: tengo una tristeza tan grande. Alzate: espera saco el piano” y “Qué artista tan espectacular”.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO