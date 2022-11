Este sábado 12 de noviembre, el artista de música popular Alzate sorprendió a sus seguidores al anunciar su nuevo sencillo que será una fusión entre el vallenato y la música popular llamado ‘Ya no estoy a tus pies’, el cual contará con la colaboración con Elder Dayan.

Los artistas realizaron un en vivo a través de Instagram para anunciar más detalles acerca detalles acerca del nuevo tema.



“Estoy muy emocionado de hacer este dúo que consta de dos artistas y dos géneros musicales diferentes”, indicó Jorge Andrés Alzate Ríos, nombre real del artista.



En medio de la charla, Alzate confesó que estaba muy contento de grabar con Elder, pues en el pasado había planeado grabar una canción con su hermano, Martín Elías, y que incluso ya habían adelantado conversaciones con su manager de ese entonces.



Además, recordó que pocas horas antes de que el intérprete de ’10 Razones Para Amarte’ falleciera, en un accidente de tránsito en Sucre, el 14 de abril de 2017, conservó con él.

“Yo estuve en ese concierto donde Martín cantó por última vez y en ese mismo concierto, allá en Coveñas, yo hablé con él y con Juanca Vega, que era su mánager en ese momento, estábamos tratando de hacer un dúo desde hacía semanas”, contó.



Y también añadió: “Era una canción de Rolando Ochoa, y ese día le dije: ‘No más, no más esperas Martín. Nos vemos la próxima semana en Bogotá’. Creo que nos íbamos a ver el martes o miércoles para grabar la canción, pero lamentablemente esa misma madrugada sucedió lo que sucedió”.



Finalmente, el artista de música popular le comentó a Elder Dayan: “Yo me quedé sin hacer el dúo con Martín, muchos se quedaron sin su voz, y ahora estar grabando contigo es algo extraño, se siente emocionante”.

