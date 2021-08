'Me parece grave lo que hizo': Álvaro Uribe sobre caso de Epa Colombia

Más de 100 horas después de su anuncio, la condena de 63 meses de prisión intramural a Daneidy Barrera, la popular ‘Epa Colombia’, sigue causando reacciones en todas las esferas de la sociedad colombiana.



La semana pasada, en el marco de un panel anticorrupción moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el turno fue para el fiscal general Francisco Barbosa, quien, en su discurso, afirmó que se alegraba “profundamente con esa sentencia porque la Fiscalía pidió la condena”.



Ahora, tras la controvertida conversación que mantuvo el fin de semana con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el hombre llamado a dar su concepto sobre la pena de ‘Epa Colombia’ fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En medio de sus constantes críticas al Acuerdo de Paz pactado en La Habana, el también exsenador reflexionó sobre las penas a los miembros de la extinta guerrilla de las Farc y el funcionamiento de la justicia en Colombia.



“A mí me criticaban mucho, me decían: ‘Es que ocho años de cárcel a los paramilitares es muy poquito’. Mis críticos tenían razón, pero lo que pasa es que, por el sesgo político, cuando se llegó a lo de la Farc (sic), dijeron: ‘No hay cárcel’”.



“Yo creo que eso es muy desbalanceado”, manifestó Uribe.



Durante esa cavilación, el fallo en segunda instancia en el caso de Barrera salió a flote.



“A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un TransMilenio. Pero también decía `y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’”, agregó Uribe.



“Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”, concluyó.

El Tiempo en vivo: cita Uribe-de Roux Falsos positivos y Convivir, temas claves de la reunión entre el expresidente y el Director de la Comisión de la Verdad. La conversación entre Uribe y De Roux se dio en la finca donde reside el ex mandatario. Foto: Captura de vídeo

Sus declaraciones se encasillan en la reiterada deslegitimación al sistema de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que Uribe y otros miembros de su partido, el Centro Demócratico, han expresado en varias alocuciones.



Vale la pena recordar que, aunque el expresidente hizo hincapié en que el encuentro no se podía ver como una rendición de testimonio oficial, el padre de Roux declaró que sus aportes serán tenidos en cuenta para la construcción de la memoria histórica del conflicto nacional.

