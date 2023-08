El expresidente Álvaro Uribe Vélez se unió a la popular red social Tik Tok este fin de semana y se suma a la cuota de líderes que hacen anuncios en formato de video vertical.



Uribe, ahora líder del Centro Democrático, ya reúne más de 1 millón de reproducciones, 17 mil seguidores y 61 mil 'me gusta' en tres días.



Primer video publicado por Álvaro Uribe. Foto: Tik Tok: @uribevelezalvaro

"Presidente de la República de Colombia 2002 - 2010", se lee en la descripción del nuevo perfil en Tik Tok del exsenador (@uribevelezalvaro), donde ya cuenta con dos videos publicados este fin de semana que acaba de pasar.



En el primero de los metrajes se le ve acompañando un recorrido de campaña de uno de los candidatos al Concejo de Bogotá en la plaza de mercado Corabastos, donde una seguidora de su carrera política le pidió tomarse una foto juntos. "Nada me disminuye el afecto por mis compatriotas", escribió.



"Nos teníamos que tomar siquiera dos o tres fotos", se le escucha decir en la publicación que ya reúne más de 677 mil visualizaciones y 33 mil 'me gusta'.



Por su parte, en el segundo video, hecho desde Aranjuez en Medellín, Uribe Vélez habla de la postura que tiene el partido de oposición 'Centro Democrático' frente al proceso de paz que adelanta el gobierno actual con las FARC.



"El dialogo no es para que justifiquen el asesinato de los policías, la destrucción con los carros bomba, el diálogo es para que no haya violencia y tiene que darse sin violencia", afirmó en la grabación que tiene más de 400 mil visualizaciones.



También, señaló que Fabio Valencia, quien representa a la oposición en los diálogos con las disidencias expresará al Gobierno Nacional la "preocupación" que tiene este sector "porque las FARC no quiere la paz, pretende es doblegar nuestra democracia", según escribió en la descripción.



Esta postura también fue publicada en otra redes sociales como Twitter, una de las más usadas por el expresidente.

Nuestro compañero Fabio Valencia ha querido ayudar en un proceso de paz del Gobierno Nacional con Farc que con el asesinato de los policías de la Patria está diciendo que no le interesa la paz. El dr Valencia lo hablará con el Gobierno Nacional. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 13, 2023

