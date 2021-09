'El centro no es una pose': Uribe habló sobre su encuentro con Epa Colombia

Este domingo las redes sociales se agitaron con un nuevo video publicado por Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, en el que se le ve con el expresidente Álvaro Uribe.



La grabación, en la que se observa a los dos personajes imitando la forma de hablar del otro, ha causado un sinfín de reacciones a favor y en contra.



Por su parte, el líder del partido gobernante Centro Democrático (CD) explicó a través de su cuenta de Twitter las razones por las que decidió reunirse con la empresaria de keratinas, quien actualmente sostiene a más de 340 empleados directos.



"El centro no es una pose, es una actitud y una práctica permanente", escribió el exmandatario, quien, en conversación con otros medios de comunicación, describió a la empresaria como una joven dinámica, trabajadora e inteligente.



Álvaro Uribe aseguró que Epa Colombia está buscando una segunda oportunidad en su vida. Foto: Twitter

De igual manera, se citó en un trino, asegurando que "me parece que es un caso de alguien que ha buscado una segunda oportunidad en su vida, tiene hoy un emprendimiento exitoso y la verdad es que en la vida también hay que mirar la parte humana de todos los seres".



Esta no es la primera vez que el expresidente habla sobre el caso de Epa Colombia. En una conversación que mantuvo a mediados de agosto con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el también exsenador dio su opinión sobre la condena del Tribunal Superior de Bogotá impuesta a la empresaria tras vandalizar un TransMilenio en 2019.



“A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un TransMilenio. Pero también decía `y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’”, dijo en ese entonces.



Sobre esto, volvió a pronunciarse este lunes 6 de septiembre, asegurando que la pena a la empresaria, quien ha buscado una segunda oportunidad, es 'desconsiderada'.



“¿Con qué cara este país le perdona delitos de lesa humanidad a las Farc y no tiene consideraciones con otros colombianos que han cometido delitos graves pero de otra dimensión?”, escribió en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Epa Colombia, quien ha recibido miles de criticas por su reunión con el líder del uribismo, contó entre lagrimas que recurrió al político buscando seguridad para ella y su familia, así como garantías para su empresa.



"Primero miren el video antes de juzgarme. Esto no es de derechas o izquierdas", dijo la empresaria, añadiendo que debía buscar ayuda en personas "de arriba", como el expresidente Uribe, que apoyaran su emprendimiento porque había recibido muchos "ataques" por parte de instituciones como Invima y una secretaría, la cual no especificó.



Además, dijo que su seguridad y la de su familia en Colombia "no están bien", por lo que necesitaba protección ya que no quería que le pasara nada a sus allegados.



"Me dicen que 'la cagué', pero eso no es así. Yo necesito gente que me respalde. (...) Yo tuve que decirle al 'presidente' que me ayudara", concluyó.



La otra parte del video Epa Colombia pic.twitter.com/KowOvEmaGb — Niccoló👽 (@espacial0034) September 6, 2021

