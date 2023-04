A tan solo unas semanas de que se diera la inauguración de Místico, la nueva apuesta gastronómica de Silvestre Dangond, Abelardo de la Espriella y Gilberto Santa Rosa, el restaurante recibió otro famoso invitado: el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

La visita del exmandatario colombiano al establecimiento, ubicado en Miami, fue documentada por el abogado penalista Abelardo de la Espriella, reconocido por haber trabajado con grandes celebridades como Natalia Paris, Sara Corrales, Lina Tejeiro y, más recientemente, Álvaro Uribe Vélez, a quien representó en el caso en contra de Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife’.

En el video, que fue difundido por la cuenta de Instagram del jurista, se ve a Uribe causando sensación en el restaurante. A su alrededor, decenas de mujeres se juntan para saludarlo, tomarse fotos junto a él o, en su defecto, grabar desde lejos su visita al piano bar.



“El ‘Gran Colombiano’ @alvarouribevelez estuvo de visita en el sitio de moda: @mistico.miami. Las mujeres, al verlo, se volvieron locas; ni mi compadre @silvestredangond levanta tanto como el CEO. ¡Qué maravilla, presidente Uribe, sigue usted siendo el papá!”, escribió de la Espriella en la descripción del clip.

Al líder del Centro Democrático se le vio disfrutando de una agradable velada en compañía del cantante Silvestre Dangond y, entre otras personas, del abogado Abelardo de la Espriella.

Aunque los videos subidos no contaban con sonido, sus gestos dijeron más que mil palabras: las celebridades compartieron, rieron y se divirtieron al interior del establecimiento.



Místico abrió sus puertas al público el pasado mes de marzo y, desde entonces, no ha dejado de recibir a populares comensales. El expresidente Álvaro Uribe fue uno de ellos, pero también lo fue ‘Goyo’, productora, cofundadora y vocalista de la agrupación Chocquibtown.



La cantante chocoana posó con un vestido de muchos colores acompañada de sus colegas Gilberto Santa Rosa y Silvestre Dangond, y su imagen quedó inmortalizada en la cuenta oficial del piano bar, el cual no reveló más detalles de su visita.

Con música en vivo, gastronomía española y estética de los años 60, Mística combina varios elementos que la hacen una apuesta llamativa para muchos clientes. Se encuentra ubicado en el primer piso del Hotel Aloft, en el sector de Coral Gables (Miami, Estados Unidos).



El proyecto de Dangond, de la Espriella y Santa Rosa es liderado por Bárbara Yusty, una reconocida chef y empresaria caleña. “Está todo decorado en colores de tonos verdes, amarillos, con muchas flores y techos muy altos, que recuerde esa época (los años 60), pero a la vez sea moderno y cómodo para el público”, contó en diálogo con ‘El País’.



Místico ofrece una experiencia espontánea en la que los comensales se pueden topar de frente, o en la mesa contigua, con los fundadores del gastrobar o con otras celebridades de talla internacional.



Hace tan solo unas semanas, Álvaro Uribe Vélez recibió las llaves del Condado Miami-Dade y la ciudad de Hialeah, en el marco del 62 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos. Días antes, el exmandatario fue captado en video en un supermercado de Miami en el que, al igual que pasó en el gastrobar, fue abordado por decenas de personas que le mostraron su admiración y respeto.

