Uribe critica a Claudia López por decir que uribismo casi la mata

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró este miércoles 30 de junio que 'el uribismo casi la mata'.



"Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata", afirmó la mandataria de la capital colombiana en conversación con 'Blu Radio', añadiendo que "a mí me iban a matar sicarios contratados por 'parapolíticos' del uribismo (...) por esta radicalización hemos pasado muchos años".



De igual manera indicó que lleva dos meses "rogándoles a Uribe que no estigmatice a los jóvenes de terroristas y no pida más represión; y a Petro, que no radicalice a los jóvenes y no pida más rebelión".



Estas declaraciones aumentaron las tensiones entre López y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien criticó la gestión de la Alcaldía de Bogotá y la forma como la mandataria habla ante los medios de comunicación a través de su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 5 millones de seguidores.



"Si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación", escribió el exsenador en un trino que ya tiene casi 5 mil 'Me gusta'.



Si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 30, 2021

De igual manera, dijo, en cuanto terminó la entrevista con la emisora radial, que "la mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bogotá hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas".



Por su parte, el Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter que "es inaceptable que en el afán por resucitar candidaturas, la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez ose poner en pie de igualdad el terrorismo que alienta la @ColombiaHumana_ con nuestro partido, que defiende la seguridad y reclama la autoridad que ella no ejerce".



La mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bta hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 30, 2021

No es la primera vez que el expresidente y la alcaldesa demuestran ante la opinión publica su 'tormentosa' relación.



“Mis dificultades de opinión no me privan de expresar que la administración de Bogotá es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos; En ocasiones posa de autoridad, para no ejercerla dice proteger a los jóvenes y finalmente permite que vándalos destruyan la ciudad”, escribió Uribe en Twitter hace apenas unos días sobre el manejo que López le ha dado a la situación social en Bogotá.



Por otro lado, en redes sociales usuarios han recordado cuando en el año 2014, la entonces senadora Claudia López, comparó a Uribe con una "sanguijuela por alcantarilla” en medio de un debate sobre el paramilitarismo llevado a cabo en el Congreso.



“Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental: venir, escuchar, responder y controvertir. Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras, por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla”, dijo.



