Esta semana Álvaro Lemmon, quién interpretó al ‘Hombre Caimán’ en ‘Sábados Felices’ durante 45 años, se hizo viral en en redes sociales cuando un influencer grabó un video en el que se le ve en las calles de Santa Marta vendiendo mochilas y CD con su repertorio.



Según se conoció, esa es la forma en la que el humorista busca hoy ganarse la vida. Muchos usuarios en redes sociales se han conmovido y se han solidarizado. Sin embargo, otros han cuestionado esa situación.



Incluso, excompañeros de Lemmon en 'Sábados Felices' han expresado públicamente sus dudas.



Uno de ellos fue César Corredor, quien interpreta al personaje de ‘Barbarita’ en el programa de comedia, escribió: "Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol. Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema, pronto sacaremos un comunicado los excompañeros aclarando muchas cosas".



Y agregó: "Es indignante que Álvaro se preste para hacer ridículos y victimizarse de esa forma para ganar un like, qué triste ver como deja al gremio y a un canal que le dio la oportunidad de mostrarse y siempre le pagó su sueldo. Mal hecho Alvarito, muy mal hecho".



También habló al respecto Nelson Polania, ‘Polilla’, quien dijo que no sabía si era cierto o no que Lemmon esté pasando por esa situación. "Lo único que sé es que Álvaro tiene una pensión considerable desde hace mucho tiempo", escribió.



Ante ese tipo de comentarios, Álvaro Lemmon se pronunció en su cuenta de Twitter. "Todas las personas que creen que mi situación económica no está mal, los invito a mi casa a comer arroz con agua un día de estos están cordialmente invitados", escribió.



El humorista, además, le respondió a ‘Polilla’: "Tengo un pensión de dos millones de pesos. Pago arriendo, servicios, gasolina, ¿usted viviría el mes con ese sueldo? Ustedes no solo reciben 'Sábados felices' (sic), también se rebuscan en radio, show y quieren que viva de mi pensión ahora sé cuánto me apreciaba el elenco".



Cabe recordar que, en 2020, Lemmon dio a conocer las dificultades que afrontaba por la falta de empleo e invitaba a sus seguidores a que compraran algunos videos de saludos personalizados, canciones cómicas, etc.