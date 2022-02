El humorista Álvaro Lemmon, apodado como 'el Hombre Caimán', sigue en el centro de la polémica por cuenta de un video en el que se le ve por las calles de Santa Marta vendiendo mochilas y discos.



Aunque el hombre aseguró estar en una difícil situación económica, varios de sus excompañeros de Sábados Felices y algunos miembros de su familia aseguraron que el video fue exagerado y que Lemmon no está en situación de indigencia o de abandono.

Ahora, el humorista habló con el influenciador Jimmy Humor y reafirmó que su video trabajando en las calles es real. También contó qué hará gracias a las donaciones y las ganancias que le dejó el clip.

El video del ‘rebusque’ del Hombre Caimán

Todo comenzó el pasado 4 de febrero cuando se viralizó un video de Álvaro Lemmon vendiendo productos en un semáforo de Santa Marta.



En el clip, el hombre aseguró que se estaba rebuscando la vida tras quedarse sin trabajo.



(Lea también: Christian Daes y demás famosos que se solidarizaron con el ‘Hombre caimán’)



“Me quedé sin trabajo. Me toca rebuscarme la vida. ¿Qué quieres que haga yo? Me echaron hace año y medio”, le dijo Lemmon al hombre que lo abordó en la calle.



Lemmon afirmó que lograba ganar entre 40 y 50 mil pesos vendiendo mochilas y discos todos los días en las calles.

Pero las críticas comenzaron días después cuando algunos de sus excompañeros de trabajo afirmaron que el video era ficción. Otros mencionaron que era mentira que Lemmon hubiera sido despedido del Canal Caracol, al que pertenece el popular programa de humor Sábados Felices.



“¿Acaso nosotros no consumimos a diario ficción dentro de los videos que vemos en Facebook? Todos sabemos que es un montaje y sin embargo la gente se queda hasta lo último del video”, afirmó Gustavo Villanueva, quien interpreta a la Bruja Dioselina.



"Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol. Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema, pronto sacaremos un comunicado a los excompañeros aclarando muchas cosas”, dijo por su parte César Corredor, conocido por su personaje de ‘Barbarita’.



(Le puede interesar: Esposa de Álvaro Lemmon revela la verdad sobre video: 'Se exageró mucho')

Idiotas utiles, sigo ganando seguidores al rededor de un montaje gracias. https://t.co/sMWqAqbxtE — Cesar Corredor (@cesarcorredor10) February 7, 2022

A don Alvarito Lemon le digo q los compañeros de @SabadosFelices lo respetamos pero que no estamos de acuerdo con la actitud de “influencer’s” que montan videos para ganar 💰 💰 aprovechándose de personas mayores. Don Álvaro no se deje utilizar y si necesitare ayuda aquí estamos pic.twitter.com/DEoWM39Hti — Don Jediondo (@DonJediondo) February 5, 2022

Las nuevas declaraciones de Álvaro Lemmon

Tras la polémica, el influenciador Jimmy Humor publicó un nuevo video conversando con el ‘Hombre Caimán’ en el que narran lo que ha pasado tras el video.



En el clip, Jimmy Humor negó que el video fuera falso y afirmó que le dará todo el dinero recaudado al humorista.



“Gracias a Dios se logró manejar la situación, se logró mejorar las cosas. Y a todas esas páginas amarillistas que están diciendo que el video era falso, que el video era actuado, déjenme decirles que no ha sido así”, afirmó el influencer.



“Todos los ingresos se los voy a venir a traer, porque eso es suyo, a mí me interesa ayudarlo de corazón”, le dijo al humorista.



(Además: Ahorrar para la vejez, la lección y el problema del caso Álvaro Lemmon)

Además, enfatizó en que no se está aprovechando del Hombre Caimán, lo que ratificó el mismo Lemmon en el video.



“De mí no se aprovecha nadie. Yo soy una persona sumamente inteligente. Yo desde que lo vi a usted dije ‘ese man me va a ayudar’, y sé que lo está haciendo con buena voluntad”, afirmó Álvaro Lemmon al respecto.



El hombre también contó que dejará de vender mochilas y DVD en la calle y que emprenderá un proyecto para crear su marca personalizada.



“Ya no voy a vender más mochilas ni DVD. Además que ya estaba cansado, ya no podía ni moverme. Pero estoy feliz (...) El proyecto que tenemos planeado es montar un stand en donde va a haber mochilas, vasos, va a haber zapatos míos, de todo”, aseguró.



(Más noticias: Sobrina de Álvaro Lemmon: 'es falso que esté en estado de indigencia')



“Eso va a demorar 3 o 4 meses más, para que todo el mundo vaya a la tienda del Hombre Caimán. Ya no van a hablar mier… de mi”, agregó.



Respecto a la pensión que recibe tras su trabajo en Sábados Felices, y a la que se refirieron varios de sus excompañeros, contó que sí recibe una pensión neta de cuatro millones de pesos, pero que debe asumir muchos gastos.



“Son 4 millones netos, pero como yo tengo tantas deudas y estoy pagando, me quedan apenas 1.800.000. Con eso pago el apartamento, y además de eso me toca pagar otras cosas. Darle estudio al último pelao' que está estudiando pintura”, dijo.

Se están aprovechando de mi imagen y de mi bondad. Yo soy una persona que soy bondadoso con todo el mundo, yo no sufro de envidia con nadie FACEBOOK

TWITTER

El exhumorista de Sábados Felices aseguró además que tras el video y la polémica varias personas se están aprovechando de su imagen.



“Se están aprovechando de mi imagen y de mi bondad. Yo soy una persona que soy bondadoso con todo el mundo, yo no sufro de envidia con nadie (...). Dejarlos que sufran y que hagan las cosas como ellos quieran. Esos están agarrados por el diablo. Yo no trabajo por el diablo, yo trabajo con Dios y con los santos”, dijo.



(Lea también: César Corredor arremete contra Álvaro Lemmon: ‘Hace el ridículo’)



Lo cierto es que la polémica sigue encendida, pues aunque Lemmon y el influenciador niegan que el video sea falso, su esposa María Alexandra Martínez le dijo al programa 10AM hoy por hoy, de Caracol Radio, que el video en realidad fue exagerado.



"Vamos a contar la historia de Álvaro Lemmon, de que está vendiendo, pero vamos a decir que es en un semáforo para que la gente lo vea. Ahí se inventaron la historia. De real tiene que nosotros sí vendemos DVD, que vivimos del día a día, que nos vamos a los centros comerciales”, afirmó la mujer.

