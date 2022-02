En la última semana un video se convirtió en tendencia en el país porque mostraba a Álvaro Lemmon, reconocido humorista que hizo parte durante varios años del programa 'Sábados Felices' con su personaje 'Hombre Caimán', vendiendo mochilas en la calle debido a una difícil situación económica.



Aunque el video desató el interés y solidaridad de muchas personas por ayudarlo, varios excompañeros y familiares de Lemmon se pronunciaron al respecto y aclararon que él tiene una pensión y que también lo han ayudado económicamente cuando lo ha necesitado.

Ante esas afirmaciones, Lemmon aseguró que su pensión es de $1.800.000 y que con todos los descuentos que le hacen por salud y demás aportes, más el pago del arriendo, servicios y el estudio de su hijo menor, quien está en la universidad, no le queda dinero, por lo que vende diferentes productos como dvds, cds, vasos y mochilas para obtener dinero extra.



Debido a la polémica que desató en los últimos días este caso, Sharick González, sobrina de Álvaro Lemmon, concedió una entrevista a Caracol Radio en la que aseguró que la situación del humorista no es crítica y nunca ha sido abandonado por su familia.



"Las personas nos llaman a preguntarnos por qué lo tienen abandonado, por qué está en situación de indigencia, vamos a hacer mercado, acusando, insultado que por qué la familia lo dejó abandonado, por qué la familia no lo ayuda, cuando esto no ha sido así. Queremos aclarar que la familia sí ha estado con él", aseguró González en 6AM Hoy por Hoy.



La mujer también enfatizó en que Lemmon no se encuentra en situación de indigencia y que él, si está realizando alguna actividad laboral, es porque así lo quiere para buscar más ingresos.



"Él en situación de indigencia no está. Si está vendiendo las mochilas u otras cosas es porque siente que no le alcanza, pues es porque él quiere o siente que necesita otros ingresos, pero él tiene su transporte, tiene una vivienda que la paga de su sueldo", aclaró González en dicha entrevista.



Por último, la sobrina de Lemmon se refirió al influenciador que grabó y compartió el video del humorista vendiendo mochilas, en el que se compromete también a ayudarlo, y aseguró que la familia cree que el objetivo del hombre era conseguir fama y seguidores en las redes sociales.



"Esa persona por el hecho de buscar fama o 'likes' en sus redes sociales usó el nombre de mi tío y de pronto aprovechó esa situación, porque sí, él ya no tiene el mismo dinero que antes porque él en sus 45 años, sea lo que sea que haya hecho con su plata, pues ni a nosotros ni a Colombia nos importa, él no supo organizar eso y ahora de pronto se ve un poco alcanzado de dinero. Esa persona se aprovechó, sacó el video y él (Lemmon) como no tiene conocimiento de cómo funcionan las redes sociales y del daño tan grande que puede causa un simple video, lo hizo", expresó González.