Aunque ya no lo vemos en la pantalla chica interpretando al Hombre Caimán en el programa Sábados Felices, Álvaro Lemmon ha tenido gran acogida en sus redes sociales en los últimos días y ha despertado diferentes opiniones en los usuarios.

En el año 2019, el canal Caracol le comunicó que ya no continuaría en Sábados Felices tras 45 años. En ese momento, Lemmon aseguró en una entrevista para EL TIEMPO que no recibió una remuneración justa por su participación y permanencia en el programa.



“Yo creo que fue más porque había gente que quería que me saliera, porque hay gente mala(...) Me liquidaron, pero el sueldo que me dieron, casi me muero cuando me lo entregaron. Por 45 años, nueve millones de pesos”, expresó el ‘Hombre Caimán' en forma de descontento con el programa para el que trabajó tantos años.



La llegada de la pandemia

Desde su retiro, el comediante empezó a trabajar realizando eventos en varios escenarios. Desafortunadamente, la llegada de la pandemia y las restricciones en teatros, bares y centros comerciales afectaron la carrera del ‘Hombre Caimán’.



En julio de 2020 decidió retornar a su pueblo natal Plato, Magdalena. Fue en ese momento que, mediante su cuenta de Instagram, manifestó estar pasando por un mal momento económico. Por esta razón, empezó a ofrecer vídeos enviando saludos, cantando y tocando la guitarra, que tanto lo caracteriza. Sin esperarlo, el ‘Hombre Caimán' recibió muchos mensajes y, con ello, su situación económica mejoró.



Lemmon se mostró contento al decir que tuvo que grabar alrededor de 500 videos y que sus seguidores le estaban mandando cantidades de dinero que él no se esperaba y, como él lo manifestó, que nunca había pedido.



Álvaro Lemmon se sincera con sus seguidores sobre su situación económica Foto: Twitter: @elhombrecaiman

Su más reciente aparición

Hace unos días, el ‘Hombre Caimán' volvió a ser tendencia en redes sociales por un video que estuvo circulando por Instagram y Facebook. En este video, un influenciador grabó a Álvaro Lemmon vendiendo mochilas por las calles de Santa Marta y, al preguntarle por qué lo hacía, él respondió que su crisis económica no ha tenido solución y que esa era la manera que había encontrado para generar ingresos.



El influenciador conocido como Jimmy Humor lo invitó a desayunar y conversó con él un rato, expresando su melancolía al verlo en esa situación. Lemmon afirmó que ganaba entre 20.000 y 40.000 pesos por mochila, pero que esa era su manera de rebuscarse ahora. Cuando el video fue subido a internet, los comentarios no se hicieron esperar.

Paso de la fama a vender m0chilas en los semaforos de santa marta - el h0mbre c4im4n - alvaro lemmon https://www.facebook.com/alvarolemmon Publicado por Jimmy Humor en Jueves, 3 de febrero de 2022

Muchos de los usuarios de Facebook aseguraron que el video era falso, puesto que les pareció muy curioso que justo fuera un influenciador quien lo viera, lo ayudara, y subiera el video a redes sociales. Además, los seguidores del ‘Hombre Caimán’ desconocieron las expresiones de Lemmon y su forma de hablar, insinuando que el video parecía un poco actuado.



“El que se atrevió a decir en una entrevista que 5 millones mensuales eran una miseria de sueldo(..). Su afirmación fue una clara humillación hacia la mayoría de la población en Colombia que viven con menos de un salario mínimo”, comentó la usuaria Marlen Orest en la publicación del video.



“Esto es pura actuación, si el man lo sacaron de caracol, pero el man no esta vendiendo mochilas en el semáforo”, comentó también el usuario Karlos Alberto Hoyos Bolívar.



