De seguro cientos de celulares son decomisados al día en las aulas de clase de todo el mundo, sin embargo, no todas las confiscaciones terminan desencadenando una pelea que se hace viral en redes sociales. Esta historia, en especial, se hizo popular no sólo por el motivo de la discordia, sino porque, al final, dio un giro completamente inesperado.

El hecho se presentó en un Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) en Nayarit -un pequeño estado en el oeste de México- cuando, al parecer, una alumna reaccionó violentamente ante el pedido de su profesora de entregar el celular mientras se encontraban en plena clase.

De acuerdo con el medio de comunicación digital mexicano ‘Posta’, la estudiante se levantó de su asiento enfurecida y buscó agredir físicamente a la docente. Sin embargo, la situación terminó tomando un rumbo inesperado cuando otro alumno que se encontraba en el aula intervino súbitamente para defender a la profesora.



En el video que se hizo viral en redes sociales se logra observar a la joven estudiante tomando del pelo a su compañero y, posteriormente, se le ve abofeteándolo, al tiempo que el resto de testigos gritan y se preocupan por lo que está aconteciendo delante de sus ojos. “¡Ya basta! ¡Vayan por ayuda!” y “¡Cálmate!” son algunas de las peticiones que se escuchan en el clip corto.

Sin embargo, la situación lejos de mejorar, pasó de gris a oscuro: el alumno tomó a la estudiante del brazo y, en una arriesgada maniobra, le dio la vuelta para, finalmente, lograr tirarla al suelo.



No obstante, la cosa no quedó allí, pues visiblemente enfurecida la joven volvió a plantarse frente a su contrincante y trató de golpearlo en la cara, a lo que el estudiante respondió empujándola y haciéndola caer, de nuevo, de espaldas.

Ante los preocupantes acontecimientos, la maestra -que durante todo ese tiempo estuvo grabando- decidió interponerse entre ambos en un intento por frenar la pelea y, acto seguido, dirigió unas palabras a la joven: “A ver, te queremos ayudar, pero tú no te dejas ayudar”. Sin embargo, las palabras no tuvieron un efecto positivo en la alumna, quien aprovechó el momento para tomar de su trenza a la profesora. “¡Graben, graben, graben!” le dice la maestra a sus alumnos, mientras ella continúa hablando con la joven, que no suelta su cabello.

“Queremos apoyarte y tú no te dejas, no te dejas, no te dejas ayudar, ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá y no quieres entender”, dice la docente al tiempo que acaricia la cabeza de la estudiante.

La Comisión de Derechos Humanos de Nayarit emitió un comunicado en el que ordenó investigar las “acciones u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran atribuirse a personas servidoras públicas adscritas al Plantel Educativo, que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil”, luego de señalar el comportamiento de la maestra, quien no sólo se limitó a grabar, sino que según ellos, no trató de conciliar.



Por supuesto, las reacciones tampoco se hicieron esperar por parte de los internautas. “Yo estoy cansado de que quieran justificar este tipo de comportamientos, si sus hijos no se saben comportar, ¿por qué llevarlos a poner en riesgo a los demás?”, “No puedo creer la poca ética de la profesora, simplemente se expulsa del aula si la persona no entiende” y “¿Dónde está el personal de la institución? El chavo no tenía que tomar un rol que no le corresponde”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

