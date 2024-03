Alquilaron un Airbnb de millones y al llegar a su destino descubrieron la peor estafa

se percataron de que el lugar no existía y habían perdido más de US$5.000 por una estafa. Una familia proveniente de Lancashire, Inglaterra, alquiló un Airbnb en Mallorca por ocho días para disfrutar de sus vacaciones , pero cuando llegaron al lugarpor una estafa.

Luego de ahorrar dinero durante todo el año para volver al sitio en el que habían disfrutado de las mejores vacaciones de su vida, Emma Last, de 48 años, junto a sus padres, su esposo Zak y sus tres hijos vieron su plan de ensueño convertirse en una pesadilla de un momento para otro.

La organización del viaje comenzó en julio del año 2023 con búsquedas a través de la reconocida plataforma Airbnb sobre un sitio suficientemente grande como para alojar a la familia entera, y luego de realizar un proceso de depuración, redujeron su lista a tres sitios, de los que comprobaron su existencia observando el mapa de Google Earth.

Uno de los alojamientos llamó particularmente su atención, lo que terminó siendo su condena final. Tras arreglar las fechas de viaje por mensajes de Whastapp con "Lyda, de Travel Villas", Last recibió un enlace para reservar el lugar con un costo de US$655 por noche, incluido un descuento, según especificó en declaraciones para PA Real Life.

Mallorca es uno de los sitios más visitados por turistas en España por sus agradables playas y la vida nocturna de la región. Foto:Getty Images Compartir

El proceso continuó y a los estafadores no se les escapó un detalle. Con la reserva realizada, un nuevo enlace envió a la mujer a un supuesto "portal" del sitio web de Booking.com, donde le ofrecieron un nuevo descuento del 10% debido a un programa del que era miembro.

No quedaron dudas sobre la veracidad de la vivienda, por lo que la madre de Emma desembolsó US$5.218 por el alquiler, mientras que Emma cubrió los pasajes aéreos con Ryanair, que le costaron alrededor de US$2.200 en total para los siete invitados. Instantáneamente, recibió un mensaje de confirmación de Booking confirmando que "todo estaba en orden".

El inevitable final de la estafa de Airbnb

La familia comenzó a sospechar a raíz de que el sitio mediante el que se contactaron en primera instancia, "Travel Villas", no respondía a su solicitud para confirmar el proceso de ingreso al alojamiento. Acercándose la fecha, los nervios se convirtieron en una profunda preocupación, pero decidieron abordar el vuelo igualmente debido al dinero que desembolsaron en los pasajes.

Unas horas antes de su salida, sus peores temores se confirmaron cuando Last recibió el llamado de su madre notificándole sobre la estafa. Los delincuentes tomaron información y fotos del sitio Oliver's Travels, una agencia de viajes legítima con sede en Londres, y las publicaron en una página falsa con el título de Travel Villas, tras lo que fingieron ser agentes de viaje.

"Me sentí estúpida. Empezamos a decirles a los niños que no íbamos, lo cual fue horrible porque tenían las maletas hechas y estaban todos emocionados", explicó en la entrevista. Afortunadamente, tras un extenso diálogo con su compañía de tarjeta de crédito, Barclays, la familia recuperó los US$5.218 que habían utilizado para pagar el alojamiento, aunque perdieron el valor de los pasajes de avión al no abordarlo.