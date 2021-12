Hablar del almanaque Bristol remonta a casi 200 años de historia. Esta pieza informativa nació cuando aún se estaban construyendo los cimientos de la nación luego de cinco siglos de colonialismo español, y es por eso que su importancia en la cultura popular del país es tan relevante.

Y es que más que un simple folletín de menos de cuatro mil pesos, es símbolo de toda una tradición latinoamericana que Colombia supo absorber como propia, pues cada año se imprimen más de 1,5 millones de estos cuadernillos en español, de los cuales, casi medio millón ingresan al país por su gran afluencia de espectadores, según informó la ‘BBC’.



Antes del inicio de un nuevo año, los trabajadores de la perfumería Lanman and Kemp-Barclays imprimen los ejemplares del ‘Almanaque Pintoresco’ a todo el continente, ya que en su interior se encuentra la información meteorológica, de mareas, santos del día, chistes y hasta aspectos básicos que toda persona del común debe saber.



‘Tips’ de suma importancia para afrontar un nuevo inicio de año.



¿Pero cómo ha durado tanto tiempo en la retina de los colombianos? La respuesta es sencilla. Según un artículo publicado por Patricia Sulbarán para la ‘BBC’ en 2017, este se ha vuelto una tradición anual que no se rinde ni siquiera con la irrupción de Internet.

El almanaque es distribuido principalmente en Colombia a donde llegan más de 500 mil ejemplares. Foto: Archivo Particular.

Inicios del almanaque

En 1832, el farmacéutico estadounidense Cyrenius Chapin Bristol, cuya imagen es la portada principal, lo creó con el fin de promocionar sus productos para la salud. Sin embargo, no fue hasta 1850 que la compañía Lanman and Kemp-Barclays vio el potencial del magazine y decidió comprar su derechos para dar un empujón a sus productos cosméticos en perfumería.



Aunque en un inicio no se distribuyó para países hispanohablantes, con la irrupción de la perfumería, dice Sulbarán, el almanaque pudo llegar a más regiones del continente. Desde entonces, el impreso se volvió toda una tradición que va por dos siglos de permanencia.

"No tiene largos párrafos ni explicaciones muy detalladas. Es fundamentalmente un resumen de conocimientos útiles, lo que en la época se consideraba que una persona con un mínimo de instrucción debía saber para cumplir con una serie de labores", mencionó el editor Mario Jursich en conversación con ‘BBC Mundo’.



También contó que la irrupción de este almanaque a la cultura popular sirvió para que millones de campesinos en las zonas rurales de Latinoamérica aprendieran conocimientos varios y así ayudar a la desalfabetización de estas regiones.

El Almanaque Bristol se abre paso en las redes sociales

A inicios de 2021, llegó la revolución del ‘Almanaque Pintoresco Bristol’. Ellos decidieron irrumpir en el mundo digital lanzando su propia cuenta de Instagram con el fin de cautivar al público joven y así seguir con su tradición centenaria.



“Queremos incursionar en las otras redes en el mercado y tener más cercanía con nuestros lectores. La apuesta es para que más gente se familiarice con el contenido, debido a que estamos ubicando temas diferentes todos los días, direccionando el santo que corresponde los días especiales del año, frases del día”, mencionó Julian Romero, de Primko S.AS, representante exclusivo del almanaque en Colombia, en conversación con EL TIEMPO.

El almanaque conserva el color y la estética minimalista que lo ha caracterizado durante estos 189 años, así como los datos curiosos que han instruido a cientos de generaciones de colombianos con temas sobre astronomía, religión y los productos de Lanman and Kemp-Barclays.



“Crecí viendo en mi casa el Almanaque Bristol (...) . Desde muy chiquitita y durante muchos años de mi vida nunca faltó en casa de mi abuela y posteriormente en las nuestras y en la de nuestro nietos” y “desde que era niño leía cada año la publicación ya que mis abuelos la compraron en San Pedro Nonualco, El Salvador”, son algunos de los comentarios de internautas que, emocionados, rememoran sus recuerdos a través del almanaque.

