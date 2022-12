Cada diciembre, el almanaque de Bristol sale a la venta en muchos países de Latinoamérica, pero el más tradicional es el de Colombia. Los contenidos de este folleto de color naranja han sido los mismos desde hace dos siglos atrás: predicciones del tiempo y de las mareas para cada mes, datos astronómicos, el santoral católico, los horóscopos, los chistes y los anuncios publicitarios de artículos de perfumería.

El almanaque de Bristol fue inventado por el farmacéutico Cyrenius Chapin Bristol en 1832, cuyo rostro aparece en la portada de dichos libros. Según un artículo del medio de la cadena de noticias británica la ‘BBC’, Bristol lo utilizaba con el fin de promocionar los medicamentos de su laboratorio.



(Le recomendamos leer: Almanaque de Bristol: la historia de una tradición que lleva 189 años).



En 1856, cedió los derechos de este libro a Lanman & Kempen, un hombre que también producía pastillas y productos de perfumería en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Desde entonces, el colorido almanaque se volvió muy popular en América Latina, tras su distribución en el idioma español.

Avivó el hambre de aprender de varias generaciones

En un artículo publicado por Germán Arciniegas en 1969, ensayista y periodista de EL TIEMPO, reconoció la importancia y simbología de este pequeño pero contencioso libro, además de haber despertado su curiosidad literaria: "Mi curiosidad literaria, como la de casi todos los de mi generación, no nació de haber caído en mis manos ni Homero, ni Cervantes, ni Virgilio, sino el Almanaque de Bristol”.



(No deje de leer: Almanaque de Bristol: oráculo de la cultura popular, mira lo virtual).



Asimismo, agregó que su padre, que era campesino, siempre creyó en el Almanaque de Bristol, ya que era el único que acertaba en las predicciones de las lluvias: “Él desconfiaba de nuestros astrónomos locales y yo de mis maestros de literatura. El Almanaque me dio las claves de Góngora, Lope, Calderón”.

¿Por qué es tan popular en Colombia?

Uno de los editores del cuadernillo, el colombiano Mario Jursich, según contó en entrevista para la ‘BBC’, la clave del mayor porcentaje de ventas en el país y el mayor impacto se debe a que Bristol ha sido una herramienta de alfabetización en zonas rurales.



(Siga leyendo: El Almanaque de Bristol: un folleto que es un objeto de culto en Colombia).



“No tiene largos párrafos ni explicaciones muy detalladas. Es fundamentalmente un resumen de conocimientos útiles, lo que en la época se consideraba que una persona con un mínimo de instrucción debía saber para cumplir con una serie de labores", explicó el periodista y poeta en la ‘BBC’.



Colombia cuenta con una tradición literaria muy importante y, según Jursich, los habitantes “no pueden celebrar la Navidad si no tienen el Bristol en sus casas”. La edición 2023 ya se encuentra disponible.

Más noticias

Los rituales menos conocidos para recibir al Año Nuevo en América Latina

Por qué el calendario de 1993 es igual al de 2021 y otras curiosidades

Nasa publica curioso calendario 2023 gratuito: paso a paso para descargarlo

¿Siente que Navidad pasa rápido? Esta es la razón y su relación con la adultez

Virgo: compatibilidad de signos en el amor

Tendencias EL TIEMPO