​​Allisson Lozz es una de las estrellas mexicanas más queridas y extrañadas en la televisión, quien tuvo papeles en reconocidas novelas como 'Rebelde' (2004) , 'Al diablo con los guapos' (2007), 'Las tontas no van al cielo' (2008) y 'En nombre del amor' (2008).



La exactriz, quien se retiró del medio artístico hace más de 11 años, mencionó en sus redes sociales que no quiere que la vuelvan a relacionar con el mundo del espectáculo. Incluso, le pidió a sus seguidores que cuando la vieran en la calle para pedirle una foto no le recuerden su paso por la televisión.

Lozz esperaba que con el mensaje que subió a sus redes sociales nadie más la molestara, sin embargo, este tuvo el efecto contrario. Varios medios de comunicación le han escrito para pedirle una entrevista con el fin de saber el porqué de su decisión e incluso han llegado a ofrecerle dinero para que hable.



(No deje de leer: La razón por la que el color de la sangre de los animales varía según la especie).



Ante esta situación volvió a usar sus redes sociales y comentó:



“Desde que hice este live hace un par de días mi bandeja de mensajes está llena de medios de comunicación que quieren pagar por una entrevista. Desde que me retiré del medio artístico hace más de 11 años solo di una entrevista a un medio de comunicación y no pienso dar otra ni gratis ni pagada”.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Asimismo, entre lágrimas dijo que le cuesta entender por qué quieren hablar de algo que realmente la lastima y le causa dolor recordar.



“¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada, por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, afirmó.



Sin embargo, por medio de sus redes sociales ha ido comentando poco a poco cómo fueron esos años mientras ejercía la actuación.

Los abusos que vivió Lozz

En sus historias de Instagram, Allisson Lozz, de 29 años, comentó que cuando trabajaba como actriz el sueldo que recibía era muy poco para el fuerte trabajo que ella hacía y afirmó que fue maltratada durante su paso por las telenovelas.



(No deje de leer: ¿‘Tusa’ amorosa? Así es el curioso hotel que promete sanar un corazón roto).



“Cuando estaba en el medio, sobre todo en los últimos años, yo vivía enojada, estaba harta de que abusaran de mí por chiquita. Durante años viví marcada, fue muy difícil para mí dejar esa amargura”, contó la joven mexicana.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Además, reveló que algunos trabajadores en los sets de grabación la hostigaban cuando tenía 16 años, y por esa razón, aprendió a defenderse y exigir el despido de esas personas.



“De verdad era tanto el abuso que recuerdo que una vez yo no quería grabar, hasta que corrieron a una persona que había sido muy mala conmigo, pero muy mala”, recordó Lozz.

Tratando de olvidar su pasado

Allisson ha comentado que ya no disfruta de la fama y ha decidido cambiar su apellido para dejar esa vida atrás.



De acuerdo con información de ‘Univisión’, la exactriz contrajo nupcias con Elio Gutiérrez en 2011 y, según le contó a los internautas, adoptó el apellido de su esposo desde entonces.



(Siga leyendo: Esto es lo que dice sobre usted el tipo de música que escucha).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Por medio de su Instagram comentó: “(Lozz) es el apellido con el que nací de mi papá, pero en México y en Estados Unidos se usa mucho que cuando te casas te colocas el apellido de tu esposo y la verdad para evitar que me reconocieran en muchos lugares yo preferí adoptarlo para todo y me encanta”.



Actualmente, su familia es la prioridad y está enfocada en su rol como madre y esposa. Además, trabaja con una marca de cosméticos y utiliza sus redes sociales para difundir técnicas de maquillaje.

Más noticias

- Fotos: así es el rascacielos más delgado del mundo, que está en Nueva York

- Las relaciones más tormentosas de las grandes estrellas de Hollywood

- Estuvo con la CIA, fue narco, informante y lo mataron por orden de Escobar

- La estrella que actuó en 900 películas porno y se convirtió en pastor

Tendencias EL TIEMPO