El mensaje de una niña en pleno paro nacional que sorprende en redes

Allison, una menor de edad, fue protagonista de las protestas y manifestaciones que se registraron en el país durante el miércoles 27 de noviembre, y que ya completaron una semana.



La menor se dio a conocer a nivel gracias a un video que el senador Alexánder López Maya realizó en plena Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.



Pero su presencia ya se había resaltado en la capital, por su forma de expresarse y por los carteles con los que se manifestaba.

“Yo estoy aquí por los 18 niños muertos (en el bombardeo del Ejército en Caquetá), por Dilan Cruz, quien fue un compañero nuestro. Él nos estuvo acompañando en estos momentos de lucha, él sigue aquí con nosotros, él está en nuestros corazones aunque ya haya fallecido”, le dijo Allison a López cuando este le pregunto por qué marchaba.



“Este Gobierno tiene que cambiar, el país tiene que cambiar, esto no puede seguir así”, agregó.



La seguridad que tuvo la menor asombró a todos. No se intimidó ante las preguntas y tampoco soltó los dos carteles que cargada. En uno de ellos se leía: “Un vidrio se arregla, la vida de un niño no”.

“Exigimos que ayuden a la gente y sean justos, que no maten. Ellos (el Gobierno) tienen derechos y también nosotros los debemos exigir de cualquier forma, y ellos deben saber hasta dónde deben ir y en qué momento deben parar y ayudarnos”, continúo Allison, en la entrevista improvisada que le concedió a López.



La menor, finalmente, dijo se refirió al Esmad y consideró que si la gente se está manifestando pacíficamente, no debería ser atacada.



“No deben tratarnos mal, no deben humillarnos, no deben reprendernos, porque somos, en teoría, parte de ellos”, concluyó.



El senador posteó el video que le hizo a Allison en su perfil de Twitter y, visiblemente, tocado por las opiniones de la niña, contó que se sintió emocionado y que “me hizo llorar con sus palabras y peticiones al Gobierno”.

@IvanDuque no más muerte grita la niñez de Colombia.#ElParoNoPara27N #Paro27N pic.twitter.com/SPCae2e9vL — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) November 27, 2019

Usuarios de redes sociales se mostraron conmovidos y maravillados con el clip y resaltaron la “madurez” y la “actitud” de Allison.



Además, se publicaron otro video en el que se le ve alentando a los protestantes. “Poropopo, poropopo, el que no salte quiere privatización”, decía.

Allison es todo lo que necesita nuestro pais. pic.twitter.com/4OepTQMfe6 — Luisa. (@luisaestachueca) November 28, 2019

