Los influencers en Colombia todos los días están dando de qué hablar, esta vez es el turno del creador de contenido Jim, quien ha conseguido miles de seguidores en redes sociales y mantiene una relación con la actriz Alina Lozano. Una afamada actriz que ha dejado su huella en innumerables producciones nacionales que han logrado un gran rating en los últimos años.

Algo que ha llamado mucho la atención de las personas que siguen a estos famosos, es la diferencia de edades que hay entre ellos, una considerable brecha generacional que los separa. Cuando los primeros rumores de su relación emergieron, muchos los tomaron con escepticismo. Alina, de 54 años, y el joven de 23, se cruzaron inicialmente en el ámbito profesional.

(Leer más: Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas cuentan su historia de amor de varios años).

La actriz, actuando como su representante, desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la carrera actoral de Jim, quien se encargaba de hacer contenido en redes sociales. El vínculo amoroso floreció en medio de una colaboración entre los dos famosos.

Como lo relató Velásquez, "Nos conocemos desde hace aproximadamente siete años. Alina comenzó siendo mi mánager. Desde mis primeros días en Bogotá, cuando ingresé a estudiar actuación, ella estuvo a mi lado como representante. Nuestro conocimiento mutuo se ha cimentado a lo largo del tiempo. Hace un año, nuestra relación se volvió más estrecha debido a un proyecto en el que ambos estábamos inmersos, un contenido para Facebook. En ese punto, me ofrecí a ayudarla a crear contenido para dicha plataforma, mientras que ella me brindaría su apoyo para otras redes. Esta colaboración nos condujo a trabajar juntos en un dueto."

(Seguir leyendo: Mhoni Vidente da poderoso ritual de abundancia y prosperidad para agosto: así se hace).

No obstante, la actuación eventualmente cedió paso a sentimientos genuinos. Según Jim, algo que nunca fue planeado por ninguno de ellos, "Comenzamos interpretando un papel, pero en algún punto esa actuación se volvió tan real que dejó de ser solo una representación".



Alina, por su parte, recuerda que después de algunas grabaciones, hubo un período en el que se distanciaron. Pero tiempo después, cuando volvieron a hablar, él le dio a conocer algo que ella no estaba, confesó sus sentimientos. El amor había tomado un giro inesperado y auténtico.

Sin embargo, ahora tenían que soportar todos los comentarios que iban a llegar por parte de la sociedad. Pese a eso, Lozano se ha mantenido firme en la defensa de su relación, sin tener en cuenta ninguna de las cosas que les dicen por medio de redes sociales, lo que según ellos, tan solo son prejuicios sociales.

"La estigmatización y el duro juicio que enfrenta una mujer cuando está al lado de un hombre mucho más joven son palpables. Mientras tanto, cultural y socialmente, se acepta ampliamente que un hombre mayor tenga una pareja joven, asumiendo que la mantiene económicamente", afirmó la actriz.



El repique de campanas nupciales también ha resonado en el horizonte. En un giro sorprendente, la pareja se comprometió en vivo durante una entrevista en el programa 'Bravissimo'. Jim confesó que había estado pensando este paso durante un tiempo.

"Ya tenía en mente pedirle matrimonio, había estado evaluando la situación y percibí que ella no estaba muy inclinada hacia la idea. Me dije que tenía que hacerlo en un momento en el que ella sintiera cierta presión, para evitar un no definitivo. Llevaba meses con el anillo en mi poder, y justo surgió la oportunidad durante una entrevista en vivo por televisión. Sabía que ese era el momento", compartió Jim en una conversación con el programa 'Lo sé todo'.

El camino que han recorrido, desde la colaboración profesional hasta el compromiso público, fue algo que se viralizó con rapidez y logró que la pareja tuviera un gran reconocimiento, no solo en redes sociales, también en medios de comunicación que seguían a la pareja. Pese a esto, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron por medio de un video en Facebook que su relación había llegado a su fin y ahora cada uno seguiría por caminos diferentes.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en redes sociales y contó con la revisión de un

periodista y un editor.

Más noticias: