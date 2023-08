En los últimos días, Alina Lozano y Jim Velásquez se han vuelto tendencia en redes sociales al confirmar que habían tomado la decisión de terminar con su compromiso. Esta noticia sobrentendió a sus seguidores, pues los famosos ya estaban haciendo preparativos para su boda.

Esta pareja se hizo famosa por la diferencia de edad que tienen, pues la actriz tiene 54 años y Jim tiene 23 años. En un principio sus fans pensaron que era mentira su relación, sin embargo, en sus videos y en diferentes entrevistas confirmaron que estaban enamorados y que se iban a sacar.



Pero recientemente, en un video en su Facebook contó, entre lágrimas, que había terminado con Velásquez. “Tengo que reconocer que estoy superafectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas”, comentó.



(Lea también: Alina Lozano: ella es la exnovia de Jim Velásquez por quien se acabó su relación).



Asimismo, reveló que tomó esta decisión por qué Jim le había ocultado que se había visto con su exnovia.



“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación, a pesar de los conflictos, no tiene una base fuerte, no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”, explicó.

Alina Lozano encontró el doble de Jim Velásquez

En las últimas horas, la actriz que le dio vida a 'doña Nidia' en la novela 'Pedro el escamoso' mostró en sus historias de Instagram que se encontró con su amigo, el actor Manuel Sarmiento. Lo que llamó la atención es que comparó a su colega con su expareja, Jim Velásquez.



“Se parece a Jim, pero más grande. Nos piden fotos […] Y te pareces a Jim, Manuel… ¡Eres igualito!”, le comentó en broma a Sarmiento.



(No deje de leer: Alina Lozano habla sobre ruptura con Jim Velásquez: 'Ambos estamos heridos').

Asimismo, le reveló a su amigo porque su relación se acabó. “Nosotros expusimos mucho la relación. Primero fuimos amigos, luego trabajamos juntos y después nos enamoramos. Se nos salió de las manos el tema”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ causó una gran pelea entre el jurado del programa

Imitadora de Marbelle en 'Yo me llamo' rogó al jurado para que le dieran el sí

Video: ladrones se roban llantas de camionetas de cantante de música popular en Bogotá