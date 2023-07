A unas cuantas semanas de haberse comprometido frente a las cámaras de 'Bravíssimo', los actores Alina Lozano y Jim Velásquez confesaron que tuvieron una "crisis" que los llevó a tomar una decisión drástica: aplazar su matrimonio.

“Alina me dijo que nos viéramos, pero con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar, y que no se quería vestir de blanco”, inició diciendo Velásquez.

Luego de escuchar las preocupaciones de la actriz, el joven reafirmó su deseo de llevar a cabo la boda, sin importar el color del vestido.

“Cuando yo le dije a Jim traté de explicarle. Él me respondió bravo y me dijo que sí podría casarme, sin importar que sea de blanco o de otro color. Sin embargo, yo sí sentía eso entre pecho y espalda, sentía que le tenía que decir", relató la recordada 'Nidia Estela' de 'Pedro, el escamoso'.

Los actores confesaron que tenían planeado contraer matrimonio el 3 de septiembre, pero, después de la esclarecedora conversación que tuvieron, decidieron aplazar la ceremonia un mes más. Es decir que, si todo sale como lo tienen previsto, la boda estaría llevándose a cabo en octubre.

“Jim se puso muy rojo cuando le dije eso, lo vi molesto y bastante inquieto. Supongo que él creyó que yo le iba a terminar la relación, pero no es así, necesito es un poco más de tiempo”, sostuvo Alina Lozano.

Recientemente, la también escritora reveló para sus cientos de seguidores en las plataformas digitales que firmaría un acuerdo prematrimonial con su pareja, con el objetivo de mantener la independencia económica, evitar inconvenientes a futuro y asegurar el futuro de su hijo.



Aún así, no descartan "comprar algo juntos" y cumplir su anhelo de continuar creciendo con el apoyo de sus fanáticos.

“Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras en relación con eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras y me parece importante hacerlo’", añadió Alina.

La pareja se lleva 30 años de diferencia. Foto: Instagram: @lozanoalina

Si bien Alina y Jim se conocen hace aproximadamente siete años, pues ella era la representante del joven actor, no fue hasta el 2022 que comenzó a florecer un vínculo más estrecho.



“Ella estaba grabando contenido para Facebook, entonces yo vi y yo le dije como: ‘Yo te puedo ayudar a grabar contenido para Facebook y tú me ayudas a grabar contenido para otras redes’. Entonces decidimos hacer como un dueto para empezar a trabajar”, relató Velásquez a ‘Bravíssimo’.



Lo que comenzó como una puesta en escena para los seguidores, terminó convirtiéndose en una realidad, tanto que ahora están comprometidos en matrimonio. Juntos han hecho frente a las críticas y tratado de borrar los estigmas con relación a la edad.

La actriz Alina Lozano y su novio, Jim Velásquez, se comprometieron en Bravíssimo

