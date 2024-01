Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron de su luna de miel pero sin las maletas

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas del país, pues al inicio de la relación sus seguidores pensaban que todo era actuación. Sin embargo, ellos sorprendieron a sus detractores al casarse el pasado 23 de noviembre.



En el mes de diciembre, los famosos decidieron pasar su luna de miel en la ciudad de Roma, Italia. Sin embargo, desde que inició el viaje, la pareja ha tenido que enfrentar diferentes inconvenientes.

Todo comenzó cuando al llegar a la ciudad italiana se enteraron de que fueron víctimas de una estafa y que el hospedaje donde habían hecho la reserva no existía. Pero los inconvenientes no terminaron ahí, pues al llegar a Colombia se encontraron con otra sorpresa.



A través de un video en Instagram, Jim denunció a la aerolínea Iberia porque extraviaron su equipaje. “Amigos, acabamos de llegar a Colombia y de verdad que si nos toca hacer un baño de ruda, alguna cosa, con las siete hierbas, las maletas no llegaron. Ni la bendición del Papa nos sirvió. Las maletas no nos llegaron”, empezó diciendo.



(Siga leyendo: Matías, el hijo que 'Rigo' tuvo antes de su matrimonio, también quiere ser deportista).



Asimismo, agregó: "Nos dicen que tenemos que esperar a que en otro vuelo nos las manden porque las sacaron sin ni siquiera avisar, ni absolutamente nada, entonces no sé. Acabamos de hablar con un señor que también viajó con Iberia y nos dije que su maleta se demoró en llegar 12 días, así que ya le contamos a ustedes, si no llegan, que es lo que toca hacer. Esto era lo que faltaba para completar el viaje. Iberia por favor nuestras maletas y las de estas personas que están acá esperando con nosotros”.

(Le puede interesar: Esta es la poderosa oración a los Reyes Magos para reforzar la fe y el agradecimiento).



En otra grabación, la actriz comentó que ella cree que esta serie de acontecimientos desafortunados se deben a la mala energía que les han enviado. “Nos toca hacernos un bañito con ruda, las 7 hierbas, de verdad que nos hicieron el mal de ojo, nos está mandando algunas personas, una mala vibra porque llegamos acá cansados después de este vuelo sin maletas, Iberia no mandó nuestras maletas”, afirmó.



También aprovechó esta situación para hacer un par de bromas de la poca ropa que tiene: “El señor estaba estresado porque dijo que se le habían demorado las maletas 12 días, yo con mis cuatro chiros, que tengo los mismos, pero los necesito. Sí, así que por favor, Iberia devuélvanos las maletas porque ahora nos toca estar llamando para preguntar si ya vienen o también ver que lleguen bien porque a veces las golpean un montón, llegan todas las rayadas y partidas. Ya les contaremos cómo van a llegar las maletas", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Rauw Alejandro habla por primera vez sobre su ruptura con Rosalía

Propiedades que compraron las celebridades en 2023: desde Messi hasta Jennifer López

En video quedó la golpiza de unos motociclistas a Ian Ziering de 'Beverly Hills 90210'