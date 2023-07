Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a dar de qué hablar, luego de que la actriz asegurara estar embarazada del joven de 23 años. Tras comprometerse en vivo en el programa de CityTv, Bravísmo, la pareja aseguró estar gestando varios hijos.



Esto fue dado a conocer por Alina Lozano, quien inició diciendo: "Primero un hijo no detiene a nadie y no define quedarte en una relación y segundo estoy en embarazo".



Lozano inició hablando sarcásticamente de las personas que hacen comentarios sobre la gran diferencia que se llevan con Jim y las dificultades que tienen para tener hijos.



Luego de hacer pública la noticia, dice que todos tienen la posibilidad de embarazarse: "Una mujer, incluso más, hasta los 90 puede tener hijos porque tenemos ese privilegio de la creación".



Por ello aconsejó a sus críticos a no juzgar a las mujeres adultas y la fertilidad "no hay nada más estéril que juzgar, que señalar".



Tras esto, explicó cómo había quedado "embarazada" de Jim Velásquez y ahora están gestando cuatro hijos: "La amistad, nuestro trabajo en equipo, nuestro matrimonio, la relación tan linda y nutrida con él", confesó.



Aunque admitió que en su momento si sintió frustración por llegar a esas edad biológica y no tener una familia.



"Esta familia y este regalo que se me dio con mi hijo (Jim) me hizo más fértil, más creativa". Para finalizar su video, Alina aseguró que seguirá quedando "embarazada" de Jim y que dará a luz cada uno de sus proyectos.

