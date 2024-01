Alina Lozano y Jim Velásquez no irán a 'La casa de los famosos': pidieron una fortuna

'La casa de los Famosos Colombia' es un reality que pronto se estrenará en el Canal RCN. En los últimos días, la producción ha ido revelando quienes serán los famosos que entraran a la casa y serán grabados todo el tiempo por más de 40 cámaras.



En las redes sociales, algunos internautas comentaron que sería entretenido ver en este programa a Alina Lozano y Jim Velásquez, pues son una de las parejas más polémicas de Colombia. Incluso, ellos revelaron que sí fueron contactados por el programa, pero al final no llegaron a un buen acuerdo.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, los famosos revelaron que estuvieron en conversaciones con el Canal RCN, pero fueron rechazados luego de hablar del pago que tendrían.



La pareja empezó diciendo que primero contactaron a Alina, pero ella rechazó la oferta por qué desconocía el formato y le parecía muy duro separarse de su pareja por tanto tiempo.



"Yo ni siquiera lo contemple porque un reality es demasiado. Nos íbamos a separar, no íbamos a divorciar, eso es una locura", comentó. Asimismo, Jim agregó: "Ella me dijo, no me importa, porque no te podré ver, es un programa que se trasmite durante 6 meses, no voy a poder hablar contigo, te decomisan el celular".

A la semana, la producción contactó a Jim Velásquez y él de inmediato aceptó la propuesta y le propuso a Alina ir juntos. Sin embargo, cuando hablaron del pago que recibirán por cada semana de participación y la propuesta se cayó.



“A mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea 20 millones al mes y me han ofrecido mucho menos (...) Amigos, ustedes pueden creer que Alina pidió 40 millones semanales, es decir, 120 millones al mes”, comentó el creador de contenido.



Finalmente, comentaron después de esto, no los volvieron a llamar y los dejaron "vestidos y alborotados".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

