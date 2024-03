Alina Lozano y Jim Velásquez explicaron por qué se pelearon con celador de su edificio

Hace unos días, la actriz Alina Lozano publicó, a través de las historias de su perfil de Instagram, unos videos en los que se evidenció la fuerte discusión que tuvo con un celador del edificio donde vive, porque no dejaba ingresar a su esposo Jim Velásquez.



Según se dijo en el momento, el guarda de seguridad le pidió una autorización por escrito a la mujer, de 55 años, para que el joven pudiera ingresar, algo que la molestó al punto de que hubo una fuerte discusión.



(Le podría interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que los habrían estafado y ahora recibirían amenazas).

"Acá este señor me está prohibiendo que Jim, mi esposo, entre al conjunto. Son unos irrespetuosos, son personas, todos acá, que se creen los dueños del edificio. ¿Cuál protocolo exige? Si es mi marido, ¿tengo que mostrarle el acta de matrimonio? Ya ahí está la carta, ahí está, que no le sirva es otra cosa, irrespetuoso y ya voy a subir esta historia", se le escucha decir a Alina en el video.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablan de la pelea con un celador

Poco después de lo expuesto, la pareja de actores decidió hacer un video de casi ocho minutos para dar su versión lo sucedido y cómo se solucionó.

En el 'clip', detallaron que todo inició cuando ambos estaban haciendo un 'live' a través de Instagram, que tenía como destino, encontrarse supuestamente de sorpresa en la entrada del apartamento en el que estaban viviendo.



(No deje de leer: Jim Velásquez dijo que no le ‘gustan las mujeres mayores’ y desató críticas en redes).

Sin embargo, cuando Jim llegó a la recepción del conjunto no lo dejaron ingresar "porque no tenía autorización".



El celador llamó al apartamento de Alina para confirmar si estaba esperando a alguien, pero ella no contestaba, ya que en ese momento ambos seguían en el en vivo.

'Rosita', la empleada del servicio, intentó explicar en la recepción que Jim Velásquez vivía allí, pero todo fue en vano, pues el celedor seguía firme en no dejarlo ingresar.

Alina Lozano se acercó al lugar y, según contó, intentó solucionar en buenos términos, pero al ver que no dejaban pasar a su esposo, se salió de sus cabales y se inició una fuerte discusón.

"No tenemos porque estar dando explicaciones a todo. Él a veces no se queda aquí porque tiene sus viajes, o visita a sus padres. Nuestra relación es así, no estamos todo el tiempo juntos", expresaron los famosos.

Al día siguiente de lo acontencido, la administradora del edificio le explicó a Jim y a Alina que la solución siempre la debían buscar con ella y no con los celadores, pues al querer que sea así, sucede ese tipo de peleas.



(Lea también: Alina Lozano y Jim Velásquez, entre lágrimas, revelaron que no vivirán juntos).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

