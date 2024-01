¿Alina Lozano y Jim Velásquez estarán en 'La casa de los famosos'? Esto es lo se sabe

Uno de los romances de la farándula colombiana que más ha llamado la atención en redes sociales en el último año, es el de la actriz Alina Lozano, conocida por interpretar a Nidia Pacheco en ‘Pedro el Escamoso’, Esther Pimiento en ‘El Último Matrimonio Feliz’, Margarita ‘La Reina del Sur’ entre otros, y su ahora esposo, Jim Velásquez, quien es influenciador y estudiante de actuación.

Los internautas han dudado de su relación, aseguran que es 'ficción' pues la diferencia de edad es demasiado grande, ya que se llevan casi 30 años, sin embargo, el pasado 23 de noviembre de 2023, la pareja se casó en una ceremonia privada en la ciudad de Bogotá.

Como se mencionó anteriormente, la pareja ha protagonizado varios escándalos de la farándula, por presuntas infidelidades, separaciones y desacuerdos, en las últimas horas, compartieron por medio de sus redes sociales que fueron invitados a participar en el reality show ‘La casa de los famosos’, de Canal RCN, que se estrenará el próximo 11 de febrero.



En el video publicado, la pareja de esposos confesó que la producción de ‘La casa de los famosos’, los invitó a participar del programa, del cual aún se desconocen quiénes serán todos los participantes.



Jim Velásquez confesó que su esposa, Alina Lozano, fue la primera en recibir la invitación, sin embargo, ella no estaba muy convencida de participar en el proyecto.



“Ella me dijo, no me importa, porque no te podré ver, es un programa que se transmite durante 6 meses, no voy a poder hablar contigo, te decomisan el celular”, dijo el influenciador, quien además dio a entender la negativa de Lozano, pues desea seguir creciendo en redes sociales.

Por su parte, Alina Lozano tomó la palabra y contó: “Me insististe mucho, ustedes no saben lo intenso que es eso”.



De igual modo, la reconocida actriz bogotana confesó que días más tardes de ella haber recibido la propuesta de estar en el reality show, fue Jim, quien fue contactado e invitado a internarse en ‘La casa de los famosos’ por varios meses.



Al confesar esto, Lozano le preguntó a su esposo si él se atrevería a ir al programa sin ella, el creador de contenido no lo pensó dos veces y dijo que sí.



También confesaron que tras un largo diálogo, viendo los pro y contras de la participación en el programa, iniciaron diálogos con el Canal RCN y revelaron la millonaria suma de dinero que pidieron por su participación.

Los artistas suelen hacer algunios videos de humor. Foto: Instagram: @lozanoalina

“A mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea, 20 millones al mes y me han ofrecido mucho menos”, dijo Jim Velásquez, quien, además, aseguró que: “Alina pidió 40 millones semanales, es decir, 120 millones al mes”.



Tras lo anterior, Alina Lozano no se quedó callada y le refutó a su esposo, explicando que su trayectoria, trabajo y tiempo valen, indicando que habló con Gregorio Pernía, quien estará haciendo parte de ‘La Casa de los Famosos Miami’.



La pareja finalizó la publicación, contando que tras tomar la decisión y tener lista la maleta para internarse en ‘La casa de los famosos’, no volvieron a ser contactados por la producción de ‘La casa de los famosos’.

