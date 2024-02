Alina Lozano y Jim Velásquez, entre lágrimas, revelaron que no vivirán juntos

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de la farándula Colombiana, pues en las redes sociales suelen publicar diferentes videos sobre su relación y como manejan los 30 años de diferencia que se llevan.



Recientemente, los famosos se han vuelto tendencia, pues revelaron que no podrán vivir juntos en el apartamento que habían comprado en el noroccidente de la capital.

Entre lágrimas, la actriz comentó que no podrían vivir juntos como marido y mujer, debido a que tendrían problemas con el hijo de la actriz, que aún es menor de edad.



“Yo no me puedo vivir aquí con Jim porque yo soy una mujer que tiene una vida y dentro de esa vida hay un hijo que aún es menor de edad. No cabemos en este apartamento, desestructurar mi vida así implica que yo necesite un tiempo. Él no entiende que no puede ser así, que yo salga como una loca y que tampoco voy a poner a vivir a mi hijo en un sofá cama”, aseguró la actriz.



Alina también explicó que ella necesita un año para que su hijo culmine sus estudios en el colegio y luego vaya a la universidad. En ese momento, Velásquez comentó que él vivirá solo y disfrutar del espacio como un apartamento de soltero.

“En un año nos vemos viviendo acá y pues esto será un apartamento de soltero”, afirmó Velásquez. A lo que Alina, agregó: “¡No! Ningún apartamento de soltero porque yo voy a venir todas las noches, yo voy a estar mucho tiempo acá […] No digas eso, porque entonces pa’ qué te casaste”.



Por último, la actriz reveló que ella sabía que esta situación iba a ocurrir en su relación, pues están viviendo etapas diferentes de la vida.



Esta grabación se ha vuelto bastante popular en las redes sociales y algunos internautas le han aconsejado a Jim que se relaje con el tema de vivir juntos y que puedan llegar a un acuerdo.



"Soy seguidor de los dos y creo que Jim debe madurar y dejar de tomar las cosas a la carrera, tiene que entender a Alina"; "Alina, él no es un niño, él es un hombre y si tomó la seriedad y la responsabilidad de casarse contigo tiene que entender que tú tienes una familia que es tu hijo, y para eso deben conseguir un lugar más amplio. No hagan tanto show, vendan el apartamento así amoblado como lo tienen y compren algo mejor", son algunos de los mensajes más destacados.

