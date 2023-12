Alina Lozano y Jim Velásquez desatan polémica por video erótico navideño: ‘Se pasan’

En el pasado mes de noviembre, Alina Lozano y Jim Velásquez contrajeron matrimonio en el municipio de Subachoque, con una ceremonia privada junto a sus familiares, amigos e 'influencers' como Epa Colombia y Yina Calderón.



(Lea también: El sentido mensaje de Raúl Ocampo para Alejandra Villafañe: 'Pude cumplir esa promesa').



Tras su unión marital, la actriz le comentó a sus seguidores que el actor de 24 años había desaparecido luego de llevar su primera semana como esposos, al parecer por una cuestión de celos. Sin embargo, hace unos días volvieron a crear contenido juntos, esta vez con temática navideña, en la que utilizaron diversos villancicos.

En el primero de estos metrajes simulan un embarazo mientras bailan, luego dejan ver que lo que estaba en el vientre de la actriz era una caja que estaba debajo de su vestuario. Tras esto, los dos artistas comenzaron a bailar y finalmente 'perrearon' junto al árbol de Navidad, hecho por el cual fueron fuertemente criticados.



Sin embargo, su contenido sobre esta época decembrina no quedó allí, puesto que comenzaron a interpretar algunos villancicos.



(Siga leyendo: ¿Cuánto costó la cirugía de Yeferson Cossio para aumentar de estatura?).

'Las cosas de Dios se respetan': polémica de Alina Lozano y Jim Velásquez



Entre los metrajes que la pareja publicó en sus cuentas de Instagram, uno de ellos generó bastantes críticas por parte de algunos de sus seguidores. En ese video, se le ve a la actriz de 54 años cantando el famoso villancico 'Noche de paz' junto al creador de contenido.



Tras unos segundos, Alina Lozano levanta la falda de su vestido y Jim Velásquez se sube la camiseta, esto para dejar ver que en sus entrepiernas traían algunos adornos navideños simulando sus partes íntimas. Luego de revelar lo que traían bajo la ropa, se tumbaron sobre la cama en la que se encontraban sentados.



(De intrerés: Anuel publicó polémico mensaje en el que le 'tira' a Bad Bunny y a Arcangel).

Si bien, ellos querían hacer algo de humor con este acto, algunos de sus fanáticos no lo vieron como algo gracioso sino como una burla hacia las festividades: "Se pasan. Las cosas de Dios se respetan", "Este es mi villancico favorito y me dolió mucho que estuvieran así mostrando todo", "Se están pasando mucho. Rayan en la falta de respeto".



Aún así, hay quienes los defienden de estos comentarios: "Dejen de criticar tanto. Ella es feliz así es lo más importante", "A mí sí me da risa, por eso veo los videos de Alina, siempre te sorprenden", "Vivan y dejen vivir", "Los mejores", "Hermosos", son algunas de las opiniones que se encuentran a favor de este contenido para sus redes sociales.



Por su parte, los actores hicieron caso omiso a las críticas y continuaron publicando videos de ese tipo, en uno de los más recientes, se escucha de fondo 'Mi burrito sabanero', mientras Velásquez camina con sus rodillas y sus manos en el suelo, imitando al asno; mientras que Lozano se monta sobre su espalda al mismo tiempo que le da algunas 'nalgadas' al joven.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo

Más noticias en EL TIEMPO

Final de 'Yo me llamo': así puede votar por su doble favorito el lunes 11 de diciembre

Carin León, de ‘Yo me Llamo’, sorprendió a pasajeros de un avión con un concierto

Maluma reveló dónde quiere que nazca su hija París: 'Tiene que vivir lo que yo viví'

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO