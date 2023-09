Alina Lozano y Jim Velásquez han sido una de las parejas más controvertidas del año, pues la actriz de 'Pedro, el escamoso' le lleva 30 años al creador de contenido.



Su relación ha pasado por altas y bajas, han terminado en varias oportunidades y finalmente, se casaron de manera simbólica en Cartagena. Aunque muchos de sus seguidores aseguran que esto es para crear contenido, la pareja mantiene que es una relación real.



En los últimos días, se hizo nuevamente viral un video de Alina Lozano, en el que asegura que la están intentando extorsionar con unas fotografías íntimas.



Según su relato, le estaban pidiendo dinero a Jim: "Dizque para que no publicaran unas fotos mías de hace tiempo, y yo, pues, me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo y yo no quiero discutir más sobre el tema".



Estas fotografías habrían sido tomadas cuando la actriz tenía 25 años, por lo que Jim Velásquez también decidió pronunciarse.



"Ustedes no saben cómo se siente esto, es muy difícil entender por qué ella tuvo que mandar fotos. No sé qué pensar, y lo peor es que son tres fotos las que mandó Alina”, dijo.



Luego de esto, la actriz aseguró que no tenía que ser juzgada, pues las fotos habían sido tomadas mucho antes de que se conocieran e incluso que no se le veía la cara.



Frente a esto, el joven influencer, aseguró que la apoyaría y que no darían los cinco millones que les estarían solicitando.

