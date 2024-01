Alina Lozano y Jim Velásquez delataron a la estafadora que los robó en la luna de miel

En diciembre del año pasado, Alina Lozano y Jim Velásquez se alistaron para irse de luna de miel. El destino que tenían contemplado visitar era Roma. Sin embargo, no pudieron cumplir su sueño y quedaron varados en el aeropuerto.

¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando la pareja iba a abordar su vuelo, pero se dieron cuenta de que el boleto estaba revendido. No obstante, hicieron caso omiso y abordaron al día siguiente otro avión para llegar a su destino.

Aunque pensaron que ya todo se había solucionado y en Europa los esperaba su reservación, se encontraron con otra realidad: la mujer con la que habían hecho todos los trámites los estafo.

"No tenemos dónde quedarnos, cuando yo pague, ya ni quiero llorar, no me sale la voz, lo peor es que acá estoy con ella y me dice: 'ten paciencia'. Hace tres meses yo pagué todo, ya estaba todo organizado y no asume la responsabilidad de nada. El gran temor es que le diga que me devuelva la plata ahorita, no me la va a devolver", expresó Alina Lozano en el metraje.

Los recién casados admitieron que fueron 15 horas de viaje, pero no tenían dónde ir y estaban llenos de maletas.



"Yo no hice mal las cosas, las hice bien, yo lo planeé, lo organicé, en teoría, con una persona que es idónea para eso, con la que he estado hablando todo el tiempo. Pero a último segundo es de esa gente mitómana, mentirosa, que a lo último te cambia todo", reveló la actriz.

Lozano admitió que la mujer les cambiaba los planes del apartamento, primero les decía que los iba a mandar a uno de dos habitaciones, después de una, luego uno de tres y, cuando finalmente se lograron quedar en uno, al otro día los sacaron porque había enviado una consignación falsa. La mujer expresó que ella era una "estafadora emocional".

A pesar de la situación, luego hicieron otro video y explicaron que un seguidor les regalo tres noches en un apartamento. En las redes compartieron su experiencia y cómo disfrutaban de Roma. Pese a los conflictos que tuvieron con la supuesta promotora de viajes.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en 'Bravíssimo'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO