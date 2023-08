Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia en redes sociales desde que confirmaron que eran pareja en octubre de 2022, pues muchos internautas criticaban su diferencia de edad y otros afirmaban que solo era una actuación para entretener.



Desde entonces se habían dedicado a hacer contenido sobre su supuesta relación sentimental y habían recibido el apoyo de varios de sus seguidores. Sin embargo, hace poco los actores dijeron que ya no seguirían en la dinámica de 'novios'.

"Hacemos este video para confirmarles a ustedes que efectivamente la relación se acabó, que ya no somos pareja", dijo Jim en una publicación de Instagram hecha el pasado 8 de agosto.



Aunque, a pesar de no seguir en la dinámica de pareja decidieron seguir su contenido como amigos y en el papel de 'exnovios'.



Sin embargo, dicha narrativa no duró mucho, pues ahora afirman que tampoco seguirán haciendo videos ni trabajando juntos. Incluso, la actriz Alina Lozano devolvió el supuesto anillo de compromiso que el joven de 23 años le había entregado.

"Este es nuestro comunicado oficial. No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento ya de que cada uno siga su camino", dijo la actriz de 54 años en un video publicado en las redes de ambos.



También, aprovechó para devolverle el supuesto anillo de compromiso que el joven le había entregado meses atrás.



"Intentamos seguir haciendo contenido juntos pero definitivamente no podemos", dijo por su parte Velásquez.

