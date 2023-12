Alina Lozano y Jim Velásquez cancelaron su 'luna de miel': 'Nos bajaron del avión'

Luego de que celebraran su supuesta boda 'por todo lo alto', ceremonia a la que asistieron reconocidas personalidades de la farándula colombiana como Yina Calderón y 'Epa Colombia', la actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez aseguraron que cancelaron su 'luna de miel'.



"Aquí estamos mirándonos la cara, no vamos a viajar a Roma (...) nos bajaron del avión porque el vuelo está sobrevendido", dijo la actriz en un video, en el que se ve junto a Velásquez sentados sobre sus maletas en el aeropuerto.



Lozano afirmó que compró una promoción hace unos días. "¿Cuál es la responsabilidad real de las aerolíneas con las personas? Entonces para qué sacan ese tipo de promociones", aseguró.



Y agregó: "Ahora me imagino que van a empezar a decir que esto es drama, que es pura mentira. Miren, puede que no llevara los grandes euros, pero sí, sí llevábamos".



Velásquez, por su parte, señaló que llegaron "super temprano" al aeropuerto e hicieron lo que les indicaron, pero desafortunadamente no habrían podido viajar.



La única solución que les dieron, según él, fue que tal vez al siguiente día podían ingresar a un nuevo vuelo, si había algún cupo. Sin embargo, lo más probable es que cancelaran la 'luna de miel'.

La primera pelea de Lozano y Velásquez

La vida de los recién casados no parecían tener algún inconveniente, debido a que en las redes se mostraban muy felices y muy unidos. Sin embargo, Alina Lozano le dejó saber a sus seguidores que ya tuvieron su primera pelea, por cuestiones de aparentes celos por parte de Jim Velásquez.



Recientemente, la actriz conocida por sus papeles en 'Pedro el escamoso', 'Hasta que la plata nos separe', 'Amar y vivir', 'Pa' quererte' y 'Por amor a Gloria' publicó unas historias en su Instagram en las que se veía acompañada del actor Sebastián Espinoza, ya que se encontraban ayudando a unas personas para la realización de su contenido en redes.

Tras comentarle a sus seguidores la actividad que iba a realizar, les reveló que llevaba cuatro días sin hablar con Velásquez, porque habían tenido una discusión por cuestión de celos.



"A propósito de eso, si alguien sabe de mi marido, porque mi marido no aparece, hace cuatro días que no sé nada de él", dijo la actriz en sus historias.

