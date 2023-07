Ante las cámaras de ‘Bravíssimo’, los actores Alina Lozano y Jim Velásquez se comprometieron en matrimonio hace unas semanas atrás. Desde entonces, los seguidores han estado a la expectativa de la ceremonia y de los planes a futuro de la pareja.

Pese a la cantidad de críticas que han recibido por la diferencia de edad de treinta años, Lozano y su prometido se han mostrado más unidos que nunca en las plataformas digitales, en las que constantemente contestan a los comentarios negativos y comparten detalles de la dinámica de su romance.

Recientemente, Alina y Jim realizaron un video que dejó abierta la posibilidad de convertirse en padres juntos. La dinámica consistía en un filtro de bebé que cambiaba de color: mientras que el azul correspondía al sexo masculino, el rosa hacía referencia al femenino.



“Si sale niño, adoptaremos un hijo”, escribieron en un clip publicado en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

Tras unos cuantos segundos, el filtro interactivo se pausó en el color azul. El resultado desató la euforia de Velásquez, quien se emocionó con la idea de adoptar un pequeño con su prometida. Lozano, por su parte, se mostró sorprendida y salió corriendo por las escaleras.

Hace un par de meses, los actores sorprendieron a sus fanáticos al anunciar, a través de redes sociales, que habían adoptado a un niño.



“Queremos que nuestra familia crezca, que se fortalezca, pero por diferentes motivos no se ha podido”, inició diciendo Velásquez, segundos antes de que apareciera en escena Juan Andrés Robles Heredia, un creador de contenido que ha adquirido gran popularidad en las redes sociales por su estatura y sentido del humor.



Aunque el metraje solo se trató de una cómica puesta en escena, a la que le llovieron críticas, algunos usuarios se emocionaron con la idea de que las celebridades se convirtieran en padres por primera vez, en el caso de Jim.

Cabe recordar que Alina tiene un hijo de 15 años de edad, producto de su relación con el también actor Mijail Mulkay. En una entrevista reciente con la emisora ‘Bésame’, la actriz reveló que su pareja y primogénito tienen una muy buena relación.



“Son muy amigos. Mi hijo dice que Jim es una buena persona. Me dice mi hijo: ‘Cuidado, mamá, es en serio, ¿no? No le parta el corazón a Jim”, comentó Lozano.



Si bien Alina y Jim se conocen hace aproximadamente siete años, pues ella era la representante del joven actor, no fue hasta el 2022 que comenzó a florecer un vínculo más estrecho.

“Ella estaba grabando contenido para Facebook, entonces yo vi y yo le dije como: ‘Yo te puedo ayudar a grabar contenido para Facebook y tú me ayudas a grabar contenido para otras redes’. Entonces decidimos hacer como un dueto para empezar a trabajar”, relató Velásquez a ‘Bravíssimo’.



Lo que comenzó como una puesta en escena para los seguidores, terminó convirtiéndose en una realidad, tanto que ahora están comprometidos en matrimonio. Juntos han hecho frente a las críticas y tratado de borrar los estigmas con relación a la edad.

