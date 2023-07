Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de las redes sociales, pues entre ellos se llevan 30 años de diferencia. Sin embargo, en las últimas horas han sorprendido a sus seguidores al afirmar que dejarían de hacer contenido para redes.

En una corta grabación comentaron que dejarían las redes sociales, pues sentían que su relación se había vuelto muy mediática.



“Hemos tomado una decisión en pareja porque ha sido tan mediático esto. Ha sido, al mismo tiempo, tan amarillista”, afirmó Lozano.



El prometido de la actriz le dio la razón y reveló varios detalles de por qué tomaron esa decisión.



“Hemos tenido mucho agobio. No podemos salir a la calle porque nos piden fotos, autógrafos y a mí me han pedido que hasta les escriba en la piel”, aseguró el joven influencer.

Por otra lado, la intérprete de 'Doña Nidia' comentó que en la calle todavía piensan que Jim es su hijo, algo que les molesta, pues en repetidas ocasiones han confirmado que son pareja.



"Incluso, una persona me dijo tú te besas con tu hijo en la boca, tan linda. O sea, hay cosas que se salen de toda proporción y no", contó la actriz.



Asimismo, revelaron que aunque están ganando bastante dinero, este no lo es todo y lo primero para ellos es sentirse bien.

La pareja reveló que esta decisión de retirarse la llevarán a cabo como en unos tres años, lo que deja en evidencia que esta grabación era una broma para sus seguidores y que en realidad van a seguir haciendo contenido en redes sociales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

