La pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez no han dejado de ser tendencia en redes sociales desde que anunciaron su compromiso, pues muchas personas se sorprenden por la diferencia de edad que existe entre ellos. A pesar de las críticas que reciben, ellos se ven muy enamorados y felices de llegar al altar.

Su matrimonio se ha vuelto un tema de conversación en las redes sociales y ahí varios de sus seguidores se han realizado diferentes preguntas. Por esta razón, en una trasmisión en TikTok, la actriz reveló detalles sobre la organización de su boda.



Sin embargo, uno de los temas que más ha llamado la atención son las condiciones que tendrán respecto al tema económico, pues al unir sus vidas no desean tocar los bienes que el otro posee.



En ese sentido, la interpreté confesó que ha tenido varias charlas con su pareja sobre firmar un acuerdo prematrimonial, así no tengan mayores propiedades y recursos.



“Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los dos tiene grandes propiedades. Yo mucho menos”, comentó.

También aclaró que van a firmar los documentos correspondientes antes de realizar su unión, pues quieren mantener sus cosas por separado y evitar en un futuro problemas.



“Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío”, aseguró.



Por otro lado, en su en vivo resaltó que lo que más le interesa es proteger el futuro de su hijo. Fue allí cuando aseguró que Jim fue quien le dijo que firmaran los papeles.



“Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras y me parece importante hacerlo’”, contó.

Asimismo, reveló que las experiencias del pasado le han dejado diferentes aprendizajes y por eso quiere tener claridad por si se presentan problemas en el futuro.



“La experiencia me ha dicho que las relaciones se acaban, y cuando hay un hijo de por medio, la cosa se pone complicada y no quiero complicarme la vida”, comentó.



Por último, aseguró que no quiere que su relación cambie y que sea como siempre. “Quiero que la relación siga siendo como la que ha sido; algo bonito, chévere, donde trabajamos juntos, somos socios, somos pareja, cada uno piensa en el otro, eso me parece chévere y el acuerdo prematrimonial me parece muy importante. Incluso para él, porque él tiene ganas de hacer muchas cosas”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

