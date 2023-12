A una semana de su boda, Alina Lozano y Jim tuvieron dura pelea: 'Mi marido no aparece'

Los actores Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron y celebraron su ceremonia junto a sus seres queridos, la cual se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre en el municipio de Subachoque. Entre los invitados estuvieron Epa Colombia y Gina Calderón.



Los 'influencers' publicaron en sus perfiles de Instagram todo lo que ocurría en su boda. Se pudo observar que al joven de 24 años lo invadió la nostalgia en pleno altar, puesto que dejó ver algunas lágrimas caer por su rostro cuando la artista de 54 llegó vestida de blanco para hacer oficial su compromiso.

Tras esto, la vida de los recién casados no parecían tener algún inconveniente, debido a que en las redes se mostraban muy felices y muy unidos. Sin embargo, Alina Lozano le dejó saber a sus seguidores que ya tuvieron su primera pelea, por cuestiones de celos por parte de Jim Velásquez.



Jim Velásquez toma radical decisión tras pelea con Alina



Recientemente, la actriz conocida por sus papeles en 'Pedro el escamoso', 'Hasta que la plata nos separe', 'Amar y vivir', 'Pa' quererte' y 'Por amor a Gloria' publicó unas historias en su Instagram en las que se veía acompañada del actor Sebastián Espinoza, ya que se encontraban ayudando a unas personas para la realización de su contenido en redes.



"Hola, amigos, estamos trabajando con una familia súper espectacular, los Mendoza, les estamos ayudando con el contenido, con la parte creativa, con la parte tecnológica y estamos muy contentos. Es muy interesante la gente dentro de las redes, trabajando y además como familia, está chévere", explicó Lozano.



Tras comentarle a sus seguidores la actividad que iba a realizar, les reveló que llevaba cuatro días sin hablar con Velásquez, porque habían tenido una discusión por cuestión de celos. "A propósito de eso, si alguien sabe de mi marido, porque mi marido no aparece, hace cuatro días que no sé nada de él", dijo la actriz en sus historias.



Luego el actor que la estaba acompañando dijo que estaba mandando un S.O.S. Después, la artista mostró su mano ante la cámara para enseñar que se había quitado su argolla de compromiso y dijo: "En tu cara, Jim, en tu cara", mientras asentía con su cabeza y continúo explicando: "Es que es un tema de celos, es un tema de celos con Sebastián".

​

Anteriormente, le había explicado a sus seguidores por medio de una transmisión en vivo lo siguiente: "Me estoy preguntando dónde está mi marido, yo creo que él está en crisis. Se fue para donde mis suegros, lo cual me parece bien. No hablo con él, entiendo que quiera oxigenarse, compartir con sus papás. Me contesta estrictamente lo necesario y cosas del trabajo".

La actriz Alina Lozano y su novio, Jim Velásquez, se comprometieron en Bravíssimo

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO