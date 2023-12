Alina Lozano revela si realmente sostiene económicamente a Jim Velásquez, su esposo

El pasado 23 de noviembre, la actriz y escritora colombiana, Alina Lozano, se casó con Jim Velásquez, en una boda que captó toda la atención nacional. A pesar de que se creía que era una relación "actuada", ambos sorprendieron a sus detractores al dar ese paso hacia el altar. No obstante, continuaron lloviendo las críticas.



Lo cierto es que, a raíz de los rumores sobre la relación y constantes comentarios en redes, la actriz compartió un video, donde finalmente aclara si es ella quien sostiene financieramente a su esposo.

Hay quienes siguen confundidos con si la relación es real o ficción. Foto: Instagram @jimvelasquezoficial

Cabe resaltar que, a lo largo de su relación, han surgido diversos rumores acerca de la pareja, incluyendo la especulación de que la famosa sería la 'sugar mommy' de Jim Velásquez, encargándose de su sustento económico.



“Lo voy a responder de una vez, para que la gente sepa cómo son las cosas entre Jim y yo, cómo es la relación de una mujer 30 años mayor que su esposo”, dijo la actriz.



En efecto, Lozano confirmó que sí respalda económicamente a su joven esposo.



“Sí, sí lo mantengo y lo digo así mirándote a los ojos, no me arrepiento de nada. Sí lo mantengo... contento, lo mantengo creando, lo mantengo conmigo feliz, lo mantengo en proyectos y nos mantenemos los dos amándonos”, expresó.



En el video, la actriz concluyó explicando que, contrario a lo que muchos puedan pensar, no sostiene económicamente a su esposo, indicando que ella no cuenta con recursos financieros.



“Si se habla de plata, pues ahí sí se montaría en un peladero porque Alina Lozano no ha sido la mejor administradora de su dinero, así que plata no hay”, agregó.

